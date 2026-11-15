Aurora Ramazzotti offenbart ihren Kampf mit Bulimie

Aurora Ramazzotti (29) spricht offen über eine der schwersten Phasen ihres Lebens. In der aktuellen Folge der italienischen Tanzshow "Ballando con le Stelle" erzählte die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (63) ausführlich von ihrer früheren Bulimie. Wie 20 Minuten berichtet, nannte sie dabei vor allem einen Auslöser: die ständigen öffentlichen Vergleiche mit ihrer berühmten Mutter. "Die größte Schwierigkeit war, dass ich immer mit meiner Mutter verglichen wurde", erklärte Aurora in der Sendung. Die 29-Jährige beschrieb diese Vergleiche als einen "krankhaften Mechanismus", dessen Folgen Außenstehende kaum nachvollziehen könnten. Ihr sei damals vor allem wichtig gewesen, möglichst dünn zu sein. Dieses Ziel habe alle anderen Gedanken verdrängt. Dabei habe sie sogar in Kauf genommen, ihrem eigenen Körper Schmerzen zuzufügen. Die wiederholten Bewertungen von außen hätten schließlich dazu beigetragen, dass Aurora ihren eigenen Wert zunehmend infrage stellte und in die Essstörung geriet.

Aurora machte klar, dass ihre Gefühle nichts mit fehlender Liebe zu Michelle zu tun hatten. "Ich sage immer, meine Mutter ist eine wunderbare Frau. Aber niemand kann sich vorstellen, was es bedeutet, eine Mutter zu haben, die so schön, so berühmt, so geliebt ist, und sich ständig weniger wert zu fühlen. Nicht, weil du es willst, sondern weil dir das jemand zu verstehen gibt", sagte die Italienerin. Diese Botschaft habe sie vor allem durch Reaktionen von außen bekommen. Die Auswirkungen auf ihr Verhältnis zu sich selbst fasste Aurora mit deutlichen Worten zusammen: "Um sie zu lieben, habe ich aufgehört, mich selbst zu lieben." In der Essstörung habe sie damals einen vermeintlichen Ausweg gesehen. "Die Lösung war für mich in diesem Moment, mir die Finger in den Hals zu stecken und zu erbrechen. Bulimie war meine Lösung für das Problem", offenbarte die Moderatorin. Dünn zu sein, sei ihr wichtiger als alles andere gewesen – "selbst auf die Gefahr hin, mir körperlichen Schmerz zuzufügen".

Psychologische Hilfe spielt in Auroras Leben schon seit ihrer Kindheit eine Rolle. Mit sieben Jahren ging sie zum ersten Mal zu einer Therapie, um die Trennung ihrer Eltern zu verarbeiten. Heute geht es ihr nach eigenen Angaben deutlich besser, und dazu habe auch die Therapie beigetragen. Auch später holte sich Aurora professionelle Unterstützung, als ihre Beziehung zu Goffredo Cerza (30) in eine Krise geriet. Damals gab es eine Phase unkontrollierbarer Eifersucht. Sie belastete die Partnerschaft so sehr, dass sogar eine Trennung im Raum stand. In der Therapie arbeitete Aurora an ihren Unsicherheiten. Dass die beiden die Krise überstanden haben, führt sie maßgeblich auf diesen Schritt zurück. Inzwischen sind Aurora und Goffredo verheiratet.

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Getty Images Aurora Ramazotti, Tochter von Michelle Hunziker

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Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazotti, Mutter und Tochter

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