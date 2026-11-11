Bill Kaulitz will "Wetten, dass..?" im Leder-Look moderieren

Bei seiner Premiere als Wetten, dass..?-Moderator will Bill Kaulitz (37) alles andere als unauffällig auftreten. Einen Vorgeschmack auf seinen möglichen Look gab der Sänger am vergangenen Samstag beim ausverkauften Tokio-Hotel-Konzert in der Berliner Uber Arena, wie auf Instagram zu sehen ist. Vor rund 15.000 Fans präsentierte er sich in einem knallpinken Lederoutfit, das seine Brust komplett freiließ. Insgesamt wechselte er an dem Abend fünfmal sein Kostüm, doch kein Look sorgte für so viel Aufmerksamkeit wie dieser. Bill nannte die Kombination mit einem Augenzwinkern sein "Sport-Outfit" und machte laut oe24 eine klare Ansage: "Auch in diesem Outfit werde ich 'Wetten, dass..?' moderieren." Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) wird Bill am 5. Dezember erstmals durch die große Samstagabendshow führen. Ausgestrahlt wird die Sendung aus Halle (Saale).

Damit auch das Publikum auf den hinteren Plätzen nichts von seinem gewagten Look verpasste, holte Bill kurzerhand zwei Fans aus den oberen Rängen zu sich nach vorne. So konnten sie das pinke Leder aus nächster Nähe bestaunen. Dass sein freizügiger Stil nicht jedem gefällt, weiß der Sänger: "Darüber regen sich ja viele auf." Bereits im Gespräch mit NDR 2 hatte Bill angekündigt, dass er für "Wetten, dass..?" gleich mehrere eigene Looks plant. Tom soll in der Sendung dagegen Grün tragen. Das brachte seinen Bruder zu einem kleinen Seitenhieb: Toms Outfit werde "langweilig wie immer", scherzte Bill bei dem Radiosender. Auch musikalisch hielt der Abend in Berlin eine Überraschung bereit: Nina Chuba (28) stand beim Song "Fata Morgana" gemeinsam mit Tokio Hotel auf der Bühne. Nach etwa zwei Stunden auf der Bühne beendete die Band das Konzert mit ihrem Klassiker "Durch den Monsun".

Mit ihrer Moderationspremiere treten Bill und Tom ein großes Erbe an. Vor ihnen haben unter anderem Frank Elstner (84), Thomas Gottschalk (76) und Michelle Hunziker (49) die Kultsendung geprägt. Einer ihrer berühmtesten Vorgänger wird beim Debüt der Zwillinge allerdings nicht vor dem Fernseher sitzen: Thomas und seine Ehefrau Karina werden die Show am 5. Dezember nach eigener Aussage nicht verfolgen. Das Paar berichtete der Abendzeitung, an dem Abend schon mit Freunden verabredet zu sein. Die Brüder ließen die Absage nicht unkommentiert und machten sich in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" darüber lustig. Wie die beiden Musiker sich als Gastgeber schlagen, wird sich Anfang Dezember in Halle zeigen. Dann steht auch fest, ob Bill tatsächlich im pinken Leder-Look vor die Kameras tritt.

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz

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Imago Bill Kaulitz beim OMR Festival 2026 in Hamburg

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