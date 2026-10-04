Es gibt zwei Bereiche: Das erwartet die Promi-BB-Bewohner

Bei Promi Big Brother treffen auch 2026 wieder zwei völlig unterschiedliche Wohnwelten aufeinander. Promiflash hat erste Bilder des Sets. Auf der einen Seite befindet sich ein modernes Haus mit rund 190 Quadratmetern Fläche, das seinen Bewohnern allen erdenklichen Komfort bietet. Auf der anderen Seite wartet ein Außenbereich, der mit gerade einmal 95 Quadratmetern nicht nur deutlich kleiner, sondern auch wesentlich karger ausfällt. Dort steht eine in die Jahre gekommene Hütte, geschlafen wird auf einfachen Pritschen oder in Hängematten, gelebt zwischen Beeten und Gartenzwergen. Getrennt werden die beiden Welten durch einen beweglichen Gartenzaun. Wann sich diese Grenze zum Austausch öffnet, entscheidet allein "Big Brother". Für die insgesamt 14 Bewohner bedeutet das: Jederzeit kann sich ändern, wer den Luxus genießen darf und wer mit deutlich weniger auskommen muss.

Auch bei der Verpflegung wird der Unterschied zwischen den beiden Bereichen besonders deutlich. Im Garten stehen als Grundnahrungsmittel lediglich wechselnde Gemüsesorten zur Verfügung, dazu gibt es Wasser und Kräutertee. Auch die eigene Kleidung ist dort tabu: Stattdessen stehen den Bewohnern unter anderem Pullunder, Karohemden, Gummistiefel und Crocs zur Verfügung. Wer sich frisch machen möchte, muss ebenfalls Abstriche in Kauf nehmen. Geduscht wird unter freiem Himmel mit einer Gießkanne in einer alten Badewanne. Außerdem gibt es im Außenbereich lediglich ein Holz-WC und ein einziges Waschbecken. Hinzu kommt eine weitere Aufgabe, die keine Pause erlaubt: Eine Feuerstelle muss dauerhaft brennen und von den Gartenbewohnern bewacht werden. Wer also im Garten landet, hat deutlich mehr Pflichten und deutlich weniger Annehmlichkeiten als diejenigen, die es sich im Haus gemütlich machen dürfen. Damit im Außenbereich nicht das Chaos ausbricht, soll eine Gartenleitung für Ordnung sorgen. Diese wird von den Bewohnern jeden Tag neu gewählt.

Das diesjährige Motto hatte Sat.1 bereits im Juli bekanntgegeben. Und damals war klar: Der große Bruder wollte es diesmal besonders "grün" treiben. "Dieses Jahr zeige ich euch meinen Garten, und der ist nichts für die Zarten", kündigte "Big Brother" an. Der Sender zwinkerte dazu auch noch frech in Richtung Beet: Die Promis sollten ordentlich "beeten" können. Was genau das im Detail bedeutete, ließ der Sender zu dem Zeitpunkt aber offen. Am Grundprinzip hält die Show trotzdem fest. Auch 2026 gibt es wieder zwei Welten, nur eben mit Gartenkulisse und neuem Nervenkitzel. In den Jahren davor mussten die Bewohner schon in ziemlich schrägen Settings zurechtkommen, vom Keller bis zur Kanalisation. Durch die Live-Sendungen führen erneut Marlene Lufen (55) und Jochen Schropp (47). Los geht die Show am Montag, 5. Oktober 2026, um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder Joyn.

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Joyn/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, Moderatoren

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Joyn / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Garten 2026

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Joyn / Willi Weber Die Pritschen im Promi-BB-Garten 2026

Joyn / Willi Weber Das "Badezimmer" im Promi-BB-Garten 2026

Joyn / Willi Weber Das moderne Promi-BB-Haus 2026

Joyn / Willi Weber Das Badezimmer im modernen Promi-BB-Bereich 2026

Joyn / Willi Weber Der Schlafbereich im modernen Promi-BB-Bereich 2026

Joyn / Willi Weber Der Promi-BB-Gartenzaun verbindet die zwei Bereiche, 2026

Joyn / Willi Weber Der Promi-BB-Kiosk 2026