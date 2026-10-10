Süß: Renata Lusin feiert sechs Monate mit ihrem Baby Tessa

Renata Lusin (39) feiert einen ganz besonderen Tag: Am 9. Oktober wurde ihre Tochter Tessa sechs Monate alt! Um dieses Ereignis gebührend zu ehren, teilt die Tänzerin einen kleinen Einblick in ihren Alltag. Auf den Fotos zeigt sich die TV-Bekanntheit bei Auftritten auf dem roten Teppich, im Familienurlaub oder beim Bowling. Überall war die kleine Tessa mit dabei. Genau das macht Renata auch besonders stolz, wie sie unter dem Posting auf Instagram schreibt: "Heute bist du schon 6 Monate alt! Unsere kleine Tessa. Und seit dem ersten Tag bist du mit uns überall unterwegs - mittendrin in unserem Leben und unseren Abenteuern."

Dass Renata ihre Familie und ihren Job als TV-Tänzerin so einfach kombinieren kann, ist für sie nicht selbstverständlich. Unter dem Post schreibt sie weiter: "Gemeinsam als Familie schaffen wir alles. Und es ist so schön, dass wir auch unseren nächsten tollen Job für RTL zusammen mit unseren Mädels erleben und meistern dürfen. Diese Eindrücke sind unbezahlbar..." Auch ihre erstgeborene Tochter Stella darf in dem Rückblick nicht fehlen. Das kleine Mädchen zeigt in einem Clip stolz, wie gut sie in die Tanzschuhe ihrer Mama passt, und darf auf den Reisen von Renata und Papa Valentin Lusin (39) natürlich nicht fehlen.

In den vergangenen Wochen hat Renata immer wieder geteilt, wie es ihr gerade geht. Die ersten Monate nach Tessas Geburt waren etwas stressig. Im September gestand sie im Netz, dass sie täglich mit den Tränen kämpfte und mental ziemlich ausgelaugt war. Zusätzlich nahm sie vor einigen Wochen das Tanztraining wieder auf, allerdings voller Freude. Als Teil von "Let's Dance" begeisterte sie in den vergangenen Jahren immer wieder die vielen Zuschauer der beliebten Show.

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Tochter Tessa

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Tochter Tessa

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026