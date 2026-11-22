Renata Lusin (39) kennt das Kribbeln vor einem Auftritt auch nach vielen Jahren im Profigeschäft noch sehr gut. In ihrer Instagram-Story gab die Tänzerin jetzt zu, dass sie selbst nach rund 25 Jahren auf dem Parkett immer noch Lampenfieber hat. Kurz vor ihrem Bühnenauftritt gewährte sie ihren Followern einen Blick hinter die Kulissen. Gemeinsam mit weiteren Tänzern wartete sie in einem schlichten Backstage-Gang – und zog dabei in einem knallpinken, mit Perlen und Strass verzierten Outfit alle Blicke auf sich. Aus der Community kam prompt die Frage, ob sie vor ihren Shows denn Lampenfieber habe. Renata antwortete ganz offen: "Ich bin auch immer aufgeregt. Das heißt, die Leidenschaft ist immer da." Für die Profitänzerin ist die Anspannung also kein Grund zur Sorge. Sie sieht darin vielmehr ein gutes Zeichen, denn das Gefühl zeigt ihr, dass ihr das Tanzen nach wie vor viel bedeutet.

Renata betonte in dem Clip außerdem, dass sie bereits seit ungefähr 25 Jahren tanze und trotzdem noch ein wenig aufgeregt sei. Ein Problem ist das für sie aber nicht: "Aber das tut gut. Dann ist es dir nicht egal", erklärte sie ihren Fans. Doch mit der Aufregung steht die Tänzerin keineswegs allein da. In dem Clip hakte sie auch bei ihren Mittänzern Rúrik Gíslason (38) und Milano (28) nach, wie es um deren Nerven vor der Show steht – beide räumten ein, ebenfalls Lampenfieber zu haben. Allzu ernst nahm die Truppe das Thema allerdings nicht. Ihr Mann Valentin Lusin (39) machte aus dem Begriff Lampenfieber kurzerhand "Fieber ver Lampe". Renata musste darüber lachen und hakte nach, ob er die Frage überhaupt verstanden habe. Auch sonst wirkte sie alles andere als angespannt. Sie bewegte sich lebhaft durch den Flur, gestikulierte und lächelte immer wieder in die Kamera. Trotz der bevorstehenden Performance herrschte hinter der Bühne eine gelöste Stimmung.

Die Aufregung begleitet Renata gerade in einer ganz besonderen Phase. Erst Anfang November feierte sie beim Auftakt der "Let's Dance"-Live-Tour in Riesa ihr emotionales Bühnencomeback. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Tessa feierte sie damit ihr großes Bühnen-Comeback vor Publikum. Rund sechs Monate lagen zwischen der Entbindung und ihrer Rückkehr aufs Tanzparkett. Zuvor hatte sie an der Seite von Rúrik Gíslason wieder fleißig geprobt, nachdem sich in den Monaten davor als Zweifach-Mama alles um ihr Baby gedreht hatte. Mit dem Schritt zurück ins Rampenlicht kehrte Renata deshalb auch zu ihrer großen Leidenschaft zurück: dem Tanzen auf der Bühne.

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Getty Images Renata Lusin, Tänzerin

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Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin, "Let's Dance"-Sieger 2021

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