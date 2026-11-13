Süßer Rückblick zeigt Renata Lusin mit gerade mal 16 Jahren

Renata Lusin (39) nimmt ihre Fans mit auf eine kleine Zeitreise! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Tänzerin jetzt das allererste gemeinsame Foto mit ihrem heutigen Ehemann Valentin Lusin (39). Die Aufnahme entstand vor stolzen 23 Jahren, als die beiden gerade einmal 16 Jahre alt waren. Auf dem Schnappschuss stehen Renata und Valentin eng nebeneinander und strahlen fröhlich in die Kamera. Zu der nostalgischen Erinnerung schrieb die Let's Dance-Bekanntheit: "Unser erstes Foto zusammen. Wir mit 39 und 23 Jahre früher NEXT". Damit machte sie ihre Follower zugleich neugierig auf einen Vergleich mit der Gegenwart. Inzwischen sind die beiden 39 Jahre alt und haben nicht nur zahlreiche gemeinsame Jahre hinter sich, sondern gehen längst auch als Ehepaar durchs Leben.

Auch optisch ist die Aufnahme aus Jugendtagen eine kleine Zeitreise. Renata trägt darauf eine blaue Jeansjacke über einem pinkfarbenen Oberteil und hat ihre dunklen Haare zurückgebunden. Valentin steht neben ihr in einem mehrfarbig gestreiften Hemd, unter dem ein rotes T-Shirt hervorschaut. Im Hintergrund sorgen bunte Lichter und leuchtende Dekorationen für eine auffällige Kulisse. Damit das damalige Alter der beiden nicht übersehen wird, hat Renata über ihre Köpfe jeweils den Schriftzug "16 Jahre alt" gesetzt und die Erinnerung mit dem Hashtag "#dielusins" versehen. In der darauffolgenden Instagram-Story präsentierte die Tänzerin dann den angekündigten Vergleich mit heute. Auf dem aktuellen Paarfoto lehnt sie sich mit kurzem Pony, grauem Jackett und weißer Bluse liebevoll an ihren Ehemann, der in einem weißen Hemd und einer locker gebundenen, rot gestreiften Krawatte in die Kamera blickt.

Mit ihrem Vorher-nachher-Vergleich macht Renata Lusin deutlich, wie viele gemeinsame Jahre sie und Valentin bereits verbinden. Schon als Teenager standen die beiden vertraut nebeneinander vor der Kamera, inzwischen sind sie seit Langem verheiratet und Eltern. Auch auf dem aktuellen Schnappschuss schmiegen sich die beiden eng aneinander und lächeln glücklich in die Kamera. Insgesamt liegen 23 Jahre zwischen den Aufnahmen, die Renata in ihrer Instagram-Story gegenüberstellt. Während die erste Erinnerung die beiden im Alter von 16 Jahren zeigt, sind sie heute jeweils 39 Jahre alt. Doch eine Gemeinsamkeit bleibt: Auf beiden Fotos posieren Renata und Valentin dicht an dicht und lachen gemeinsam in die Kamera.

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Getty Images Renata und Valentin Lusin im Juni 2023

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin

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