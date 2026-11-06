Renata Lusin feiert ihr emotionales "Let's Dance"-Comeback

Renata Lusin (39) ist zurück auf dem Parkett! Beim Auftakt der "Let's Dance"-Live-Tour in Riesa stand die Tänzerin am Mittwochabend zum ersten Mal seit der Geburt ihrer zweiten Tochter Tessa wieder vor Publikum. Ein halbes Jahr nach der Entbindung wagte sie damit ihr großes Comeback. An ihrer Seite tanzte Rúrik Gíslason (38), mit dem sie zuvor nach langer Pause wieder intensiv geprobt hatte. Auf Instagram ließ Renata ihre Fans jetzt an dem besonderen Abend teilhaben und beschrieb, was in ihr vorging: "Die Emotionen sind kaum in Worte zu fassen. Einfach nur Dankbarkeit, Glück und pure Freude am Tanzen." Für die Profitänzerin war der Auftakt der Tournee weit mehr als nur das Comeback auf dem vertrauten "Let's Dance"-Parkett. Nachdem in den vergangenen Monaten ihr Baby der absolute Mittelpunkt ihres Lebens war, genoss sie nun sichtlich die Rückkehr ins Rampenlicht.

In ihrem Beitrag fand Renata auch dankbare Worte für die Stadt und für ihren Tanzpartner: "Danke, Riesa, für die Magie auf dem Parkett! Danke, Rúrik, dass du da bist." Mit dem Verlauf des Abends zeigte sie sich rundum zufrieden: "Es war so ein geiler Auftakt." Angekündigt hatte sie die Schnappschüsse als erste Eindrücke von sich "als Mama & Tänzerin mit viel Leidenschaft". Auf den Schnappschüssen sprüht das Duo nur so vor Energie und zeigt sich in extravaganten Show-Outfits. Renata glänzt dabei unter anderem in einem goldfarbenen Fransenlook, während Rúrik auf ein auffälliges Sakko mit pink-violetten Pailletten setzt. Ein weiteres Motiv fängt einen besonders fröhlichen Moment ein: Die beiden recken lachend eine große, silberne Trophäe in die Höhe – die Tänzerin trägt in dieser Szene ein rotes, glitzerndes Kleid mit tiefem Beinschlitz. Der ehemalige Fußballer trägt einen roten Paillettenanzug, unter dem er seinen freien Oberkörper zeigt. Im Hintergrund applaudieren weitere Mitwirkende der Show.

Welch enormer logistischer Aufwand hinter ihrer Rückkehr steckt, zeichnete sich bereits während der Vorbereitungen in Riesa ab. Renata war nicht alleine angereist, sondern hatte ihr Baby dabei, um die kleine Tessa in den Trainingspausen optimal zu versorgen. Nach einer extrem kurzen und anstrengenden Nacht startete die Tänzerin sichtlich gezeichnet in den Probentag. Getoppt wurde das Ganze von einem emotionalen Comeback: Zum ersten Mal seit fünf Jahren stand Renata wieder für intensive Trainingseinheiten mit Rúrik gemeinsam auf dem Parkett. Die beiden hatten im Jahr 2021 gemeinsam die 14. Staffel von "Let's Dance" gewonnen und sich damit den Titel "Dancing Star" gesichert. Nun mussten sie sich erneut aufeinander einspielen und die Schritte für die Tour einstudieren. Nach der fordernden Vorbereitung konnten die beiden endlich gemeinsam auf der Bühne stehen. Für Renata markiert der Abend in Riesa damit einen persönlichen Meilenstein nach ihrer rund halbjährigen Babypause.

Anzeige Anzeige

Imago Tänzerin Renata Lusin auf dem roten Teppich bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises

Anzeige Anzeige

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin, "Let's Dance"-Sieger 2021

Anzeige Anzeige