Renata Lusin (39) bekommt bei ihrem zweiten Kind offenbar immer häufiger eine ganz bestimmte Frage gestellt: Wie lange möchte sie noch stillen? Darauf gab die Tänzerin nun eine unmissverständliche Antwort. In ihrer Instagram-Story stellte Renata klar, dass sie sich dafür keinen festen Zeitpunkt vorgenommen habe. Statt sich an einer Frist oder den Erwartungen von außen zu orientieren, wolle sie die Entscheidung ganz nach den Bedürfnissen ihres Kindes und ihrem eigenen Bauchgefühl treffen. "Solange es für mein Kind und mich passend ist!", betonte sie. Damit macht die Profitänzerin deutlich, dass es für sie keine starre Vorgabe für die Stilldauer gibt – entscheidend sei allein, ob es sich für beide weiterhin richtig anfühle.

Selbst der Spagat zwischen Berufsleben und Babyzeit bremst Renata derzeit nicht aus, auch wenn er einiges verlangt. Als Selbstständige jongliert sie ihre Termine und das Stillen parallel – ein Luxus und eine Herausforderung zugleich, die sie offenbar sehr zu schätzen weiß. Dass dieser Balanceakt gelingt, führt sie vor allem auf den starken Rückhalt aus ihrem engsten Umfeld zurück, weshalb sie die Unterstützung ihrer Familie besonders hervorhob. Ganz ohne Anstrengung geht die Kombi aus Arbeit und Stillzeit freilich nicht über die Bühne. "Kein leichter Weg, aber es lohnt sich", fasste sie ihre Erfahrungen zusammen.

Wenn es irgendwann doch ans Abstillen geht, verlässt sich Renata ebenfalls lieber auf ihre innere Stimme als auf Empfehlungen oder Meinungen anderer. Ihrer Überzeugung nach spüren Mütter selbst am besten, wann dieses besondere Kapitel vorbeigeht. "Ich denke, jede Mutter weiß es und spürt es, wann es zu Ende sein soll", betonte sie. Renata und der Vater des Kindes, Valentin Lusin (39), heirateten 2014. Nach drei Fehlgeburten machten Tochter Stella im Frühjahr 2024 und Nesthäkchen Tessa im April 2026 das Familienglück zu viert perfekt. Wie sehr Karriere, Stillalltag und Partnerschaft bei dem Tanzpaar ineinandergreifen, zeigte sich bereits bei großen TV-Terminen, wo Renata zwischendurch stillte oder abpumpte.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Tochter, Juli 2026

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin und ihre Tochter Tessa

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