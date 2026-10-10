Tausende: So teuer waren Hochzeitsroben der Damm-Schwestern

Anna Maria Damm (30) und Katharina Damm haben Einblicke in ihre Kleiderschränke gegeben und dabei verraten, welche Kleidungsstücke besonders kostspielig waren. Bei der About You Opera erzählten die beiden Schwestern im Gespräch mit Promiflash, dass ihre teuersten Outfits ihre Brautkleider sind. Diese trugen sie jeweils nur ein einziges Mal. Auf Nachfrage rückten die beiden auch mit den Preisen heraus. "Also, ich glaube, meins hat 7.000 gekostet. Ich glaube, das ist noch human, oder?", erzählte Katharina. Bei ihrer Schwester fällt die Rechnung allerdings deutlich höher aus – die Hochzeitsrobe von Anna Maria kostete mehr als das Doppelte. "Also, mein Preis ist, glaube ich, nicht mehr human. Ich glaube, es sind 15.000 oder so. Schon krass", merkte die Influencerin an.

Trotz ihres hohen Preises verschwanden beide Brautkleider nach der Hochzeit wieder im Kleiderschrank, wo sie bis heute aufbewahrt werden. Für Katharina ist ihre Robe mit unvergesslichen Erinnerungen verbunden, dennoch blickt sie mit gemischten Gefühlen auf den Umgang mit dem besonderen Kleidungsstück zurück. "Ich hätte tatsächlich auch mein Brautkleid gesagt, weil das ist so: Man trägt es nur einmal und man verbindet es mit Erinnerungen. Aber am Ende hängt es ungewaschen im Schrank", berichtete sie im Promiflash-Interview. Eine Frage beschäftigt den Social-Media-Star dabei immer wieder: "Und man fragt sich so: Wann werde ich das los? Also, es ist irgendwie ein bisschen traurig, aber eine schöne Story zugleich." Ein zweiter Anlass, das kostspielige Stück noch einmal auszuführen, hat sich bislang jedenfalls nicht ergeben.

Anna Maria hingegen hat bereits eine klare Idee für die Zukunft ihres Brautkleides. Für sie ist die Robe weit mehr als ein Kleidungsstück, das im Schrank aufbewahrt wird. Vielmehr sieht sie darin eine wertvolle Erinnerung, die sie sich sogar vorstellen kann, eines Tages an die nächste Generation weiterzugeben. "Also, ich würde sagen, das teuerste Kleidungsstück, was ich besitze, ist tatsächlich mein Brautkleid. Und das habe ich nur einmal getragen. "Deswegen ist es auf jeden Fall etwas, was eigentlich viel zu schade ist, sag' ich jetzt mal", erklärte sie gegenüber Promiflash. Die zweifache Mutter hofft, dass ihr Nachwuchs später einmal Gefallen daran findet: "Aber ich sehe es jetzt mal als Erinnerung, als Erbstück vielleicht für meine Kinder, in der Hoffnung, dass sie es vielleicht nehmen." Ob eines ihrer Kinder das Kleid tatsächlich eines Tages tragen möchte, wird sich erst in vielen Jahren zeigen.

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Imago Anna Maria Damm mit Schwester Katharina Damm bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin

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Imago Anna Maria Damm und Katharina Damm bei der About You Opera 2026 im Admiralspalast in Berlin

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Imago Katharina Damm und Anna Maria Damm beim HEIDIFEST 2026 im Hofbräuhaus München