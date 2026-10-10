So nahm Anna Maria Damm Stimmung am "Unter uns"-Set wahr

Anna Maria Damm (30) hat im Februar 2026 einen Ausflug in die Welt der Dailysoaps gewagt: Für einen Gastauftritt in der Serie Unter uns stand die Influencerin gemeinsam mit dem langjährigen Cast vor der Kamera. Unter dem Namen Anna Maria Dam spielte sie eine fiktive Version ihrer selbst, die als Podcast-Produzentin tätig ist. Bei der About You Opera erzählte sie Promiflash von ihren Erlebnissen am Set und zog dabei ein rundum positives Fazit. Die Stimmung hinter den Kulissen beschrieb sie als ausgesprochen freundlich. Obwohl viele der Darsteller ihren Job längst in- und auswendig kennen, sei sie herzlich aufgenommen worden. Statt sie als Neuling links liegen zu lassen, hätten ihr die Kollegen sogar hilfreiche Ratschläge für die Dreharbeiten mit auf den Weg gegeben.

Vor allem die langjährige Erfahrung einiger Darsteller hinterließ bei der Influencerin einen bleibenden Eindruck. Manche stehen bereits seit 20 oder sogar 30 Jahren für ihre Rollen vor der Kamera, sodass die Dreharbeiten für sie längst zum Alltag gehören. Umso schöner fand Anna Maria, wie herzlich sie von dem routinierten Ensemble aufgenommen wurde. "Und jeder war einfach so nett zu mir, hat mir voll gute Tipps gegeben. Also, ich muss sagen, ja, alle waren super nett", erzählte sie gegenüber Promiflash. Schauspielanfragen hat die zweifache Mutter inzwischen schon mehrere erhalten und auch kleinere Rollen übernommen. Ob die Schauspielerei langfristig das Richtige für sie ist, kann sie aufgrund ihrer bislang begrenzten Erfahrung allerdings noch nicht einschätzen. Ihr vorläufiges Fazit klingt trotzdem vielversprechend: "Aber so für den Anfang würde ich sagen, hat es mir schon Spaß gemacht."

Ganz ohne Stolpersteine lief der Soap-Abstecher aber nicht ab. In einem Gespräch mit RTL verriet Anna Maria damals, dass sie bei ihrer ersten "richtigen Schauspielerfahrung" kurz schlucken musste. "Ich war erst mal geschockt, weil ich so vier Seiten an Text bekommen hatte", erzählte sie. Später kam die Entwarnung: Es war nicht nur ihr eigener Part, sondern das komplette Skript. Trotzdem setzte sie der Zeitdruck unter Strom. Für ihren Drehblock waren nur 30 Minuten eingeplant. "Okay, krass, nur eine halbe Stunde – dann muss ich das wahrscheinlich direkt so raushauen", dachte sie. Und dann passierte ausgerechnet das, wovor viele Neulinge Angst haben: Sie vergaß mehrfach ihren Text. Aus dem kleinen Set-Schreck zog die Influencerin aber schnell ihr Learning. "Ich habe nur meinen Text gelernt und dann war ich so: Wann sage ich jetzt was?", beschrieb sie ihre Unsicherheit. Ihr Plan für mögliche nächste Drehs stand damit fest: "Ich muss den Text von den anderen auch lernen!"

Anzeige Anzeige

Imago Anna Maria Damm und Katharina Damm bei der About You Opera 2026 im Admiralspalast in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Anna Maria Damm beim HEIDIFEST 2026 im Hofbräuhaus München am 17.09.2026

Anzeige Anzeige

Imago Anna Maria Damm und Katharina Damm bei der Premiere von Sarah Engels bei Moulin Rouge! Das Musical in Köln, 13.11.2025