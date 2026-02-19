"Unter uns"-Auftritt: Das forderte Anna Maria Damm beim Dreh

Anna Maria Damm (29) wagt sich an eine neue Herausforderung: Die Reality-Bekanntheit steht für einen Gastauftritt bei der Daily-Soap Unter uns in der Schillerallee vor der Kamera. In der Serie schlüpft Anna Maria in die Rolle einer Podcast-Producerin und mischt damit das Kölner Kiez-Universum auf. Im Gespräch mit RTL plaudert die Influencerin nun offen aus, wie der Dreh für sie wirklich war, mit welchen Hürden sie am Set zu kämpfen hatte und welche Momente sie vor ihrem TV-Einsatz sogar richtig nervös gemacht haben. Außerdem verrät sie, was sie bei einem nächsten Schauspieljob auf jeden Fall anders angehen würde.

Für Anna Maria war der Auftritt bei "Unter uns" ihre erste richtige Schauspielerfahrung – ihr Mini-Part im Kinofilm "Bibi & Tina" bestand nur aus einem einzigen Wort, wie sie lachend erzählt. Diesmal sah das ganz anders aus: "Ich war erstmal geschockt, weil ich so vier Seiten an Text bekommen hatte", erinnert sie sich. Erst später stellte sich heraus, dass es sich nicht nur um ihren eigenen Text, sondern um das gesamte Skript aller Beteiligten handelte. Auch der enge Zeitplan machte ihr im Vorfeld zu schaffen: Nur eine halbe Stunde war für ihren Drehblock vorgesehen. "Ok, krass, nur eine halbe Stunde – dann muss ich das wahrscheinlich direkt so raushauen", habe sie gedacht. Am Ende lief es aber entspannter als erwartet, denn ihre Nervosität blieb erstaunlich gering. Trotzdem passierte ihr das, wovor sich viele Neulinge am Set fürchten: Sie vergaß mehrfach ihren Text.

Aus dieser Erfahrung hat die Influencerin ein ganz konkretes Learning mitgenommen. "Ich habe nur meinen Text gelernt und dann war ich so: Wann sage ich jetzt was?", beschreibt Anna Maria die Situation. Ihr Fazit für zukünftige Drehs steht deshalb fest: "Ich muss den Text von den anderen auch lernen!" Privat ist die Content-Creatorin ihren Fans vor allem durch Social Media sehr nah, wo sie ihren Alltag mit ihrem Ehemann und den gemeinsamen Kindern teilt. Nun zeigt sie mit ihrer Gastrolle in "Unter uns" eine neue Seite von sich und lässt ihre Community gleichzeitig an ihrem Weg hinter die TV-Kulissen teilhaben. Wer sich selbst ein Bild von ihrer Performance als Podcast-Producerin machen möchte, kann die Folge, die am 17. Februar ausgestrahlt wurde, im Stream bereits auf RTL+ sehen.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Hochzeitskleid

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im November 2023

Getty Images Anna Maria Damm, Influencerin