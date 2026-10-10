Viola Davis hielt Schmerzen lange für ein Zeichen von Stärke

Für Viola Davis (61) wurde die Zeit nach der Adoption ihrer Tochter Genesis zu einer unerwarteten gesundheitlichen Belastungsprobe. 2011 erkrankte die Schauspielerin an einer schweren Gürtelrose, während sie als frischgebackene Mutter beruflich stark eingespannt war. Im Gespräch mit People erinnerte sie sich an den plötzlichen Beginn: "Und dann wachte ich plötzlich mit grippeähnlichen Symptomen und einem außerordentlich schmerzhaften Ausschlag auf. Ich würde die Schmerzen auf einer Skala von eins bis zehn bei neun einordnen." Die heftigen Nervenschmerzen machten selbst alltägliche Bewegungen zur Qual. Viola konnte kaum gehen, sich hinlegen oder aufstehen und fand nachts keinen Schlaf. Der Ausschlag begann am Bauch und breitete sich bis zum Rücken aus. Nachdem er zunächst abgeklungen war, kehrte er mit drei Bläschen am oberen Rücken zurück. Wegen der heftigen Schmerzen vermutete sie den Biss einer giftigen Spinne. Erst die Diagnose einer Gürtelrose brachte Klarheit. Für die Schauspielerin war das, wie sie People erzählte, die "Überraschung meines Lebens".

Vor ihrer Erkrankung war Viola Davis überzeugt, mit Sport und gesunder Ernährung alles richtig zu machen. Doch zwischen Karriere und Mutterschaft verausgabte sie sich völlig und hatte sich "selbst völlig zugrunde gerichtet", räumte sie gegenüber People ein. Damals hielt sie es für ein Zeichen besonderer Stärke, Schmerzen auszuhalten und trotz Warnsignalen weiterzumachen. "Ich fühlte mich wie eine Soldatin, und je mehr ich durchstehen konnte, desto stärker war ich." Über Gürtelrose habe sie vor ihrer eigenen Diagnose überhaupt nichts gewusst. Heute sieht die Oscarpreisträgerin Stärke anders: Auf den eigenen Körper zu hören, sei kein Zeichen von Schwäche. Niemand müsse massive Schmerzen einfach hinnehmen. Sie steht in engem Austausch mit ihrem Arzt und engagiert sich gemeinsam mit dem Unternehmen GSK dafür, dass Menschen ab 50 Jahren die Möglichkeiten der Vorbeugung mit medizinischem Fachpersonal besprechen.

Viola Davis wuchs als eines von sechs Kindern in extremer Armut auf. Die Familie lebte zeitweise in heruntergekommenen, von Ratten befallenen Häusern, die kaum bewohnbar waren. Mitunter suchte Viola sogar in Mülltonnen nach etwas Essbarem. Ihr privates Glück fand die Schauspielerin später an der Seite von Julius Tennon, mit dem sie seit 2003 verheiratet ist. 2011 adoptierte das Paar Tochter Genesis. Die Eltern wollen sie auf ihrem Weg unterstützen, unabhängig davon, für welchen Beruf sie sich später entscheidet. Wie Viola gegenüber People erklärte, hat sie inzwischen auch gelernt, den eigenen Körper ernst zu nehmen: "Ich habe festgestellt, dass genau das der Schlüssel dazu ist, schön zu altern."

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Getty Images Bei der Ralph-Lauren-Show während der New York Fashion Week: Viola Davis

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