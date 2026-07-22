Hollywoodstar Viola Davis bringt ein Kinderbuch heraus

Hollywoodstar Viola Davis (60) wagt sich in die Welt der Kinderliteratur – und das gleich mit einer ganz besonderen Partnerin an ihrer Seite. Die Oscar-Preisträgerin und EGOT-Gewinnerin arbeitet gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin Lavaille Lavette an einem Kinderbuch für Leser im Alter von acht bis zwölf Jahren. Das Magazin People enthüllte nun exklusiv das Cover des Werks, das den Titel "Girl, I Think My Grandma's a Spy", zu Deutsch "Ich glaub' meine Oma ist eine Spionin" trägt und am 2. März 2027 bei "Henry Holt and Co. Books for Young Readers" erscheinen soll. Das Buch ist dabei erst der Anfang und soll der Auftakt einer ganzen Reihe sein.

Im Mittelpunkt des Buchs steht die 13-jährige Jazzlyn, die gar nicht begeistert ist, als ihre entfremdete Urgroßmutter Mae plötzlich bei ihr einzieht. Doch bald fällt Jazz auf, dass mit Grandma Mae etwas nicht stimmt: Sie schleicht sich nachts davon und taucht sogar als Vertretungslehrerin in ihrer Schule auf. Als Jazz ihr eines Nachts in die Stadt folgt, macht sie eine schockierende Entdeckung – ihre Großmutter führt ein Doppelleben als Geheimagentin. Viola und Lavaille sind aufgeregt und blicken der Veröffentlichung freudig entgegen: "Wir hoffen, dass junge Leserinnen und Leser vom Abenteuer mitgerissen werden, ihrer Fantasie freien Lauf lassen und diese Charaktere genauso ins Herz schließen wie wir."

Für Viola ist das gemeinsame Kinderbuch nicht der erste Ausflug in die Welt der Literatur. Bereits 2022 arbeitete sie für ihre vielbeachteten Memoiren "Finding Me" mit Lavaille zusammen. Außerdem feierte die Schauspielerin im Frühjahr mit dem Thriller "Judge Stone", den sie mit Bestsellerautor James Patterson schrieb, ihr Debüt als Romanautorin. Über ihre neue Zusammenarbeit schwärmen Viola und Lavaille gegenüber People nun: "Es ist etwas ganz Besonderes, eine Geschichte mit einer Freundin zu erschaffen. Von der Welt von Jazz und Grandma Mae bis zu jeder Wendung und Überraschung war es eine freudige kreative Reise." Viola selbst ist Mutter einer Tochter.

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Getty Images Viola Davis bei der Premiere ihres Films "G20" in Hollywood

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Getty Images Viola Davis, Schauspielerin

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Getty Images Viola Davis bei den 54. NAACP Image Awards in Pasadena, Februar 2023