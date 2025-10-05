Viola Davis bereut Rolle in umstrittenem Film "The Help"

Viola Davis (60) erhielt für ihre Rolle in dem Film "The Help" aus dem Jahr 2011 eine Oscar-Nominierung – dennoch bereut sie das Projekt heute. In einem alten Interview mit der New York Times erklärte die Schauspielerin, dass sich ihr Bedauern nicht auf die Dreharbeiten oder ihre Kolleginnen und Kollegen beziehe. Vielmehr kritisierte sie die Erzählperspektive des Films, die die Stimmen der schwarzen Hausangestellten, wie sie sie selbst verkörperte, niemals richtig zu Wort kommen ließ. "Ich will wissen, wie sie selbst darüber denken. Und genau das habe ich im Film nie gehört", sagte Viola damals über ihre Rolle als Aibileen Clark.

Im Jahr 2020 bekräftigte Viola ihre Kritik und reflektierte in einem Gespräch mit Vanity Fair, dass der Film "im Filter und in der Kloake des systemischen Rassismus" angesiedelt gewesen sei. Der Film erzähle zwar von Erfahrungen schwarzer Frauen, richte sich jedoch an ein weißes Publikum. Die 60-Jährige gab auch zu, die Rolle nur angenommen zu haben, weil sie ihrer Karriere Rückenwind verleihen konnte – ein Kompromiss, der für schwarze Schauspielerinnen in Hollywood allzu oft notwendig sei, kritisierte sie.

Auch Bryce Dallas Howard, die im Film eine weiße wohlhabende Frau spielte, äußerte sich auf Instagram kritisch über das Projekt. "The Help" sei nicht, wie oft angenommen, eine Erzählung aus dem Leben schwarzer Frauen in den Südstaaten, sondern eine fiktive Geschichte, erzählt aus der Perspektive einer weißen Figur und erschaffen von überwiegend weißen Erzählern. Der Film wurde bereits zu seiner Veröffentlichung wegen seines "White Savior"-Narrativs kritisiert. Dennoch kam das Drama bei Kritikern gut an und wurde mit Awards belohnt: Octavia Spencer (53) gewann für ihre Darstellung einen Oscar und einen Golden Globe.

Getty Images Viola Davis, Schauspielerin

Getty Images Viola Davis, Schauspielerin

