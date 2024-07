Viola Davis teilt seltenes Foto mit ihrer Tochter Genesis

Das bekommen die Fans nur selten zu sehen! Eigentlich hält Viola Davis (58) ihre Tochter Genesis so gut es geht vom Rampenlicht fern. Auf Instagram teilt sie nun aber dieses süße Foto von sich und ihrem Kind. Arm in Arm posiert das Mutter-Tochter-Duo in der Küche. Dabei strahlt vor allem Viola bis über beide Ohren. "Meine bald 14-jährige Tochter und ich. Ich liebe sie so sehr", betitelt die Schauspielerin das Foto. Dahinter fügt sie noch drei rote Herz-Emojis.

Die Fans zeigen sich von der Aufnahme begeistert. "So eine wunderschöne Mama und Tochter", schreibt beispielsweise ein entzückter Follower. Die meisten User können es gar nicht fassen, dass Genesis mittlerweile zu einem Teenager herangewachsen ist. "Sie ist so wunderschön! Ich denke immer noch, dass sie ein kleines Mädchen ist" oder "Wow, wie schnell die Zeit verfliegt. Ich kann es gar nicht glauben, dass sie schon so groß ist" sind nur zwei von vielen Kommentaren.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julius Tennon durfte Viola ihre Tochter im Jahr 2010 auf der Welt begrüßen. In ihrer Rolle als Mama geht die "How to Get Away with Murder"-Darstellerin total auf. "Jetzt habe ich also ein Kind, und sie ist das Licht unseres Lebens. [...]. Ich bin nicht die Mutter, die Brownies macht. Was ich jedoch biete, ist viel Liebe, Unterstützung und Ermutigung für Genesis, ihr wahres Ich zu sein", schwärmte sie in einem Interview mit People.

Getty Images Viola Davis, Schauspielerin

Getty Images Viola Davis und Julius Tennon bei den Emmy Awards 2019

