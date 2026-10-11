"Gilmore Girls" war laut Lauren Graham kein großer Erfolg

Heute ist Gilmore Girls für viele untrennbar mit dem Begriff Kultserie verbunden. Für Lauren Graham (59) sah die Realität während der ursprünglichen Ausstrahlung allerdings anders aus. Im Podcast "Hey Dude... The '90s Called!" von Christine Taylor (55) und David Lascher erinnerte sich die Schauspielerin an die Anfangszeit der Serie und stellte klar: "Was ich auch lustig finde: Wenn die Leute über die Serie sprechen, nennen sie sie 'diese Erfolgsserie'. Damals war sie keine Erfolgsserie", erklärte sie laut People. Einen Grund dafür sieht die Lorelai-Gilmore-Darstellerin in der starken Konkurrenz im US-Fernsehen. "Gilmore Girls" trat allerdings zunächst direkt gegen Friends an, das damals zu den großen Publikumsmagneten gehörte. Die Serie lief zu Beginn ihrer ersten Staffel donnerstags zur gleichen Zeit wie die erfolgreiche Sitcom, wechselte noch im Verlauf der Staffel aber den Sendeplatz. Für die Serie sei es deshalb schwierig gewesen, von Anfang an ein ähnlich großes Publikum zu erreichen. Zwar habe es von Beginn an treue Fans gegeben, zu einem Quotenerfolg sei das Format laut Lauren zunächst aber nicht geworden.

Auch der Titel könnte laut Lauren dazu beigetragen haben, dass "Gilmore Girls" zunächst nicht die gewünschte Reichweite erzielte. Das Wort "Girls" habe bei manchen Zuschauern möglicherweise die Vorstellung geweckt, die Serie richte sich ausschließlich an Frauen oder ein sehr junges Publikum. Dadurch könnten potenzielle Zuschauer abgeschreckt worden sein, bevor sie überhaupt herausfanden, was die Geschichte zu bieten hatte. Für Lauren war das rückblickend besonders schade, schließlich habe die Serie aus ihrer Sicht eine kluge und gut geschriebene Handlung gehabt. Dass sich die Wahrnehmung später so stark veränderte, erstaunt die Schauspielerin, die 2025 mit einem Hollywood-Stern geehrt wurde, bis heute. "Damals war sie kein Hit. Sie war keine große Sache. Sie hatte ihre Anhänger, aber sie ist auf eine Weise gewachsen, die man sich niemals hätte vorstellen können", erklärte sie in dem Podcast.

Die Geschichte von "Gilmore Girls" dreht sich um Lorelai Gilmore und ihre Tochter Rory, gespielt von Alexis Bledel (45). In der fiktiven Kleinstadt Stars Hollow in Connecticut meistern die beiden ihren Alltag als eng verbundenes Mutter-Tochter-Duo. Die Originalserie startete 2000 und endete 2007 nach sieben Staffeln. Neun Jahre später schlüpften Lauren und Alexis für Netflix erneut in ihre bekannten Rollen. "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" knüpfte 2016 in vier Folgen an die Geschichte der Bewohner von Stars Hollow an, wie unter anderem TV Guide und Entertainment Weekly berichteten. Jede Episode war dabei einer Jahreszeit gewidmet. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen kehrten zahlreiche weitere Mitglieder des Originalcasts zurück.

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Getty Images Lauren Graham, Schauspielerin

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Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham 2000 in "Gilmore Girls"

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Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham auf dem roten Teppich