George Clooney bricht sein Schweigen nach Presleys Tod

George Clooney (65) hat erstmals öffentlich über den Tod von Presley Gerber (†27) gesprochen. Bei der jährlichen Preisverleihung "The Albies", die seine Clooney Foundation for Justice ausrichtet, fand der Schauspieler am 9. Oktober gegenüber Entertainment Tonight deutliche Worte. Presley, der Sohn seiner engen Freunde Cindy Crawford (60) und Rande Gerber (64), war am 20. September im Alter von 27 Jahren in einer Rehaeinrichtung in Santa Monica gestorben: "Ganz ehrlich, es ist eines der erschütterndsten Dinge, die unserer Familie widerfahren sind, und ihrer Familie geht es genauso, wie man es sich vorstellen kann", schilderte George seine Gefühlslage. Seine Bestürzung brachte der Oscarpreisträger anschließend noch deutlicher auf den Punkt: "Es ist das Schlimmste, was einer Familie passieren kann." Es sind die ersten Worte, die der Schauspieler seit dem Todesfall öffentlich zu dem Thema findet.

Offiziell ist indes noch immer nicht geklärt, woran Presley starb. Die Autopsie wurde zwar bereits durchgeführt, die Todesursache wird aber vorerst als ausstehend geführt. Das Model hatte viele Jahre mit einer Drogensucht gekämpft und seinen schwierigen Weg auch öffentlich thematisiert. Im März kündigte Presley auf Instagram eine hochdosierte Ibogainebehandlung an. Dazu schrieb er, er bete, "dass es das letzte Mal ist, dass ich zurückkommen muss". Seine Eltern Cindy Crawford und Rande Gerber stellten sich damals demonstrativ hinter ihren Sohn: "Du bist ein Kämpfer!", kommentierte Cindy den Beitrag. Auch Rande machte deutlich, wie stolz er auf Presley war. "Sich dem Schwierigen zu stellen, erfordert echte Stärke, und zu sehen, wie du zu dir selbst zurückfindest, bedeutet alles. Ich liebe dich so sehr", schrieb der Unternehmer auf Instagram über seinen Sohn.

George verbindet seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft mit Cindy und Rande. Nach Presleys Tod reiste George gemeinsam mit seiner Frau Amal Clooney (48) zur trauernden Familie nach Los Angeles. Wie das Magazin People berichtete, wechselten sich die beiden mit weiteren engen Freunden dabei ab, bei den Angehörigen zu bleiben und übernahmen organisatorische Aufgaben. Cindy und Rande sollen nach dem Verlust ihres einzigen Sohnes zudem darüber nachgedacht haben, Los Angeles den Rücken zu kehren. George habe ihnen dem Bericht zufolge zu einem ruhigeren Leben fernab des Hollywoodtrubels geraten. Konkrete Umzugspläne waren zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht bekannt.

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Getty Images George Clooney bei der Los-Angeles-Premiere von Netflix' "Jay Kelly" im Egyptian Theatre Hollywood

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Getty Images Presley Gerber, Cindy Crawford und Rande Gerber bei der Weltpremiere von Apple TV+s "Palm Royale" im Samuel Goldwyn Theater

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Imago Bei den CFDA Fashion Awards im Brooklyn Museum: Presley Gerber am 3. Juni 2019 in New York City