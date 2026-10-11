Laut Jan Köppen: Sie prägten Dschungel zuletzt am meisten

Welche Dschungelcamp-Kandidaten sind Jan Köppen (43) besonders in Erinnerung geblieben? Bei der About You Opera verriet der Moderator im Gespräch mit Promiflash, welche Teilnehmer von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ihn nachhaltig beeindruckt haben. Seine Auswahl könnte dabei für die eine oder andere Überraschung sorgen. Seine Wahl fiel auf Leyla Heiter (30) und Mike Heiter (34). Zwar sei deren Welt nicht unbedingt seine, von dem Paar und ihrer gemeinsamen Liebesgeschichte zeigte er sich dennoch beeindruckt. "Ich glaube, das sind die, die in den letzten zehn Jahren das meiste aus dem Dschungel rausgeholt haben", erklärte er und führte weiter aus: "Und natürlich, wenn das diese Liebe ist, total schön, dann finde ich das sehr, sehr beeindruckend."

Bei zahlreichen anderen Dschungelcamp-Teilnehmern scheint es Jan dagegen schwerzufallen, sie im Gedächtnis zu behalten. Im Gespräch mit Promiflash gab der Moderator offen zu, dass ihm manche Kandidaten erstaunlich schnell entfallen – darunter offenbar sogar einige aus der erst kürzlich ausgestrahlten Staffel. "Das ist wirklich krass, weil ich die von vor vier Jahren wahrscheinlich schon vergessen habe. Es geht doch schnell", gab der Moderator offen zu. Er legte sogar noch nach: "Also allein dieses Jahr habe ich einige wahrscheinlich schon – und das klingt so hart – ein bisschen verdrängt, vergessen." Leyla und Mike würden dagegen immer wieder in seinen Gedanken auftauchen. Ihre Entwicklung hebt er ausdrücklich als positives Beispiel dafür hervor, welche nachhaltigen persönlichen Geschichten aus der Show entstehen können.

Ganz allein stehen die beiden in Jans Erinnerung aber nicht da. Auch Gigi Birofio (27) hat sich bei ihm eingeprägt – und zwar aus einem denkbar einfachen Grund. "Ich finde, Gigi ist hängengeblieben, weil es halt einfach Gigi ist", sagte er gegenüber Promiflash. Ebenso präsent ist ihm Djamila Rowe (59), deren Geschichte eng mit seiner eigenen Dschungelcamp-Zeit verknüpft ist: Sie gewann 2023 jene Staffel, die Jan erstmals an der Seite von Sonja Zietlow (58) moderierte. Im Gedächtnis bleiben dem Moderator nach eigener Aussage ohnehin die kleinen, menschlichen Momente aus dem Camp. "Aber wahrscheinlich können wir jetzt eine halbe Stunde stehen und finden immer wieder so kleine schöne menschliche Geschichten", gab er schmunzelnd zu.

Anzeige Anzeige

Imago Jan Köppen der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast

Anzeige Anzeige

Imago Leyla Heiter und Mike Heiter beim Promi-Boxevent Fame Fighting International

Anzeige Anzeige

ActionPress Jan Köppen und Dr. Bob beim Deutschen Fernsehpreis 2026