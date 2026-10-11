Pietro Lombardi rast nach Panik-Anruf zu Laura Maria

Laura Maria Rypa (30) versetzte Pietro Lombardi (34) mit einer dringenden Bitte um Hilfe in Alarmbereitschaft. Der Sänger war gerade von einem Flug zurückgekehrt, als seine Ex-Partnerin ihn kontaktierte. Was vorgefallen war, wollte sie ihm allerdings erst verraten, wenn er bei ihr zu Hause angekommen sei. Wie Pietro nun Oliver Pocher (48) im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" erzählte, dachte er sofort an seine Kinder und befürchtete einen echten Notfall. Deshalb fragte er trotz seiner Erschöpfung ausdrücklich nach, ob die Angelegenheit wirklich wichtig sei. Nachdem Laura dies bestätigt hatte, machte er sich umgehend auf den Weg. Vor Ort führte sie ihn mit den Worten "Komm mit, es ist so schlimm" ins Haus. Dort erwartete Pietro jedoch weder eine Gefahr noch ein familiärer Ernstfall, sondern lediglich ein verirrter Grashüpfer. Der Musiker beförderte das Insekt kurzerhand nach draußen und fuhr anschließend nach Hause.

Dass Pietro nach seiner Reise nicht gerade in Bestform war, hatte er Laura vorab deutlich gemacht. Er sei nach dem Flug "echt platt" gewesen und habe angekündigt, dass es Ärger geben würde, sollte ihr Anliegen am Ende doch nicht wichtig sein. Als Laura ihn bei seiner Ankunft dann mit dem Handy und eingeschaltetem Licht filmte, wurde dem Sänger langsam klar, dass die Situation wohl weniger dramatisch war als befürchtet. Zwischenzeitlich hatte er sogar mit einer positiven Überraschung gerechnet. Rückblickend nimmt er die Aktion gelassen, wie er im Podcast erklärte: "War okay. Für mich ist das nicht schlimm. Ich dachte, es wäre was Schlimmeres gewesen, weil es war wirklich ein panischer Anruf." Oliver zeigte sich vor allem von der Reichweite beeindruckt: Lauras Reel zu dem Einsatz habe 32.000 Likes gesammelt. Pietro ergänzte spöttisch: "Und drei Millionen Abrufe."

Pietro und Laura sind seit rund einem Jahr getrennt. Trotzdem pflegen die beiden nach eigenen Angaben inzwischen wieder ein entspanntes und enges Verhältnis. Sie verbringen weiterhin viel Zeit miteinander, reisen gemeinsam und kümmern sich zusammen um ihre Kinder. Ob aus dieser Vertrautheit irgendwann wieder eine Beziehung entstehen könnte, ist bislang offen. Pietro hatte eine erneute Annäherung zuletzt zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Gleichzeitig betonte der Realitystar, dass er und die Influencerin mit ihrer aktuellen Situation glücklich seien.

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Söhnen