"Viel Geld": Hierfür gab Guido Maria Kretschmer zu viel aus

Guido Maria Kretschmer (61) kennt sich wie kaum ein anderer mit Mode aus – doch auch ihm passiert es ab und an, dass er beim Shoppen tiefer in die Tasche greift, als ihm lieb ist. Bei der About You Opera verriet der Designer Promiflash, welche luxuriöse Anschaffung er sich zuletzt gegönnt hat. Während eines Aufenthalts in London fiel seine Wahl auf ein Paar Lackstiefel von Tom Ford (65), die nicht aus seiner eigenen Kollektion stammen. Dass er sich für die Schuhe entschied, lag allerdings auch an seinem Mann Frank Mutters, der dabei ein Wörtchen mitzureden hatte. Der stolze Preis beschäftigt den Moderator bis heute. "Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Aber ich liebe sie trotzdem. Aber ich denke immer noch, es war schon sehr viel Geld", gestand er im Interview. Damit sich die Investition am Ende doch noch lohnt, hat Guido einen klaren Plan gefasst: "Ich trage sie bis zum Ende. Hoffentlich."

Wie es zu dem Schuhkauf kam, schilderte Guido anschließend ganz offen: "Ich war in London und mir wurde in ein Paar Lackstiefel von Tom Ford reingequatscht von meinem Frank." Auch ein Modeprofi greift beim Shoppen nicht immer treffsicher zu. Auf die Frage, für welches Kleidungsstück er zuletzt zu tief in die Tasche gegriffen habe und ob er den Kauf inzwischen bereue, nannte der Unternehmer neben den Stiefeln noch ein weiteres Teil. "Ich glaube, es war diese Jacke von einem befreundeten Designer aus Paris", erklärte er gegenüber Promiflash. Die Jacke aus Paris und die Stiefel aus London zählen jedenfalls zu den Anschaffungen, bei denen selbst der Designer offenbar kurz schlucken musste.

Dass Guido offenbar ein hervorragender Kunde ist, zeigte sich auch in einer anderen Geschichte. Im vergangenen Jahr sorgte er in seinem Hamburger Stadtteil Blankenese mit einer ganz anderen Geschichte für Schmunzeln. In seinem Podcast "Feinstoff" erzählte er im Gespräch mit Torsten Sträter (60), dass er im örtlichen Supermarkt gleich zweimal zum "Kunde des Jahres" gewählt worden sei. Sein Erfolgsrezept klang simpel: "Ich plaudere mit allen." Dabei blieb es nicht bei ein bisschen Smalltalk an der Kasse. Guido erklärte damals auch: "Ich kenne die Geschichten von denen und frage nach: 'Anton, was macht die Freundin? Was macht die Neurodermitis?'" Selbst in der Arztpraxis sei seine Art aufgefallen. Dort sei er mehrfach als "Patient des Jahres" ausgezeichnet und sogar zu internen Weihnachtsfeiern eingeladen worden. Sein Fazit dazu fiel trocken aus: "Hätte nicht sein müssen."

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Imago Guido Maria Kretschmer bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin am 07.10.2026

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Getty Images Tom Ford bei der Met Gala 2025 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Imago Guido Maria Kretschmer bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin am 07.10.2026