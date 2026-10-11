Ella Loudon tritt in die Fußstapfen von Papa Daniel Craig

Ein berühmter Nachname kann Türen öffnen – Ella Loudon geht ihren Weg in der Film- und Bühnenwelt trotzdem lieber selbst. Die Tochter von Daniel Craig (58) ist längst nicht mehr nur die Tochter eines Weltstars, sondern arbeitet als Schauspielerin, Künstlerin, Autorin und Model. Ihr Schwerpunkt liegt dabei klar auf der Schauspielerei: vor der Kamera und auf der Bühne. Beruflich pendelt die 34-Jährige vor allem zwischen London und New York. Zuletzt war sie in einer Nebenrolle im Film "One Night Only" an der Seite von Callum Turner (36) und Monica Barbaro (36) zu sehen. Ella ist die Tochter von Daniel und dessen früherer Ehefrau Fiona Loudon. Die beiden ließen sich 1994 scheiden – zwei Jahre nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter im Jahr 1992. Während sich Fiona weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, entschied sich ihre Tochter ganz bewusst für kreative Berufe und sammelte sowohl Theater- als auch Filmerfahrung.

Mit ihrer Berufswahl folgt sie zwar beruflich ihrem Vater, der als James Bond weltberühmt wurde, sowie ihrer Stiefmutter Rachel Weisz (56) in die Schauspielbranche. Mit ihrer Theaterarbeit, kleineren Filmrollen und weiteren künstlerischen Projekten hat sich die Britin aber ein eigenständiges Profil aufgebaut. Statt auf große Blockbuster zu setzen, sammelt sie ihre Erfahrungen Schritt für Schritt – und das in gleich mehreren Disziplinen. Auch im Theater verfolgt sie ihre eigenen Projekte: In "Women of Will", einer modernen Auseinandersetzung mit mehreren Shakespeare-Figuren, übernimmt sie eine wiederkehrende Rolle. 2026 wurde das Stück beim Edinburgh Fringe Festival aufgeführt.

In der Patchwork-Familie stehen sich alle sehr nahe: Daniel ist seit 2011 mit Rachel verheiratet, 2018 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Die Schauspielerin brachte außerdem ihren Sohn Henry aus ihrer früheren Verbindung mit Regisseur Darren Aronofsky (57) mit in die Beziehung. Ella und ihre Stiefmutter haben dabei scheinbar einen besonders guten Draht zueinander. Über Rachels Einfluss auf ihren Stil erzählte sie im Interview: "Meine Stiefmama hat mich mit dem Designer Ossie Clark bekannt gemacht, und inzwischen besitze ich einige seiner ikonischen Stücke. Die Blumenmuster und der Crêpe-Stoff sind köstlich, sie geben mir ein sexy und selbstbewusstes Gefühl und lassen mich von innen heraus lächeln." Ella geht ihrer Stiefmutter auch im Alltag zur Hand, wenn sie kann. Gegenüber The Guardian berichtete Rachel: "Meine Stieftochter hat meine Kleine zum Glück zur Schule gebracht, aber trotzdem: Chaos."

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Getty Images Ella Loudon und Daniel Craig bei der Premiere von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" beim BFI London Film Festival 2022

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Imago Ella Loudon bei der Saks New York Fashion Week Kick-off Party im The Jazz Club at The Aman, New York, 8. Februar 2023

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Getty Images Ella Loudon und ihr Vater Daniel Craig bei der Bond-Premiere 2021