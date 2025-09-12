Rachel Weisz über Ehe: Liebe zu Daniel Craig änderte alles

Rachel Weisz (55) hat sich vor einigen Jahren überraschend entschieden, Daniel Craig (57) zu heiraten – eine Entscheidung, die sie anfangs gar nicht in Betracht gezogen hatte. Im Gespräch mit dem Belfast Telegraph offenbarte die Schauspielerin, dass sie zuvor nicht viel von der Ehe hielt und sich diese nie für sich selbst vorstellen konnte. Doch als sie Daniel traf, änderte sich alles. Seit 2011 sind die beiden verheiratet und genießen trotz ihrer vollen Terminkalender eine glückliche Beziehung. "Ich konnte nicht nein sagen", erklärte Rachel.

Ihre Liebe lebt von gegenseitigem Respekt und einer bewussten Rücksichtnahme auf Privatsphäre. Die beiden halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sich nur selten gemeinsam auf dem roten Teppich. Für Rachel war gerade diese Zurückhaltung einer der Gründe, warum sie sich in Daniel verliebt habe. Der James-Bond-Star habe ihr geholfen, manche Dinge entspannter zu sehen, und unterstütze sie jederzeit in ihrem Familienleben, welches sie über alles stellt, berichtet Hello Magazin. Gemeinsam erziehen sie ihre zwei Kinder und Daniels Tochter aus einer früheren Beziehung.

Abseits von romantischen Höhepunkten hat das Paar auch klare Vorstellungen von seinem Vermögen. Beide sind sich darin einig, keinen großen Erbteil an ihre Kinder zu hinterlassen. Statt auf Reichtum setzen sie auf Werte und möchten ihren Nachwuchs zu eigenständigen Menschen erziehen. Rachel, die durch Rollen in Filmen wie "The Mummy" und "Black Widow" international bekannt wurde, betonte einmal, wie sehr ihr ein bodenständiger Lebensstil wichtig sei. Auch Daniel, der für viele Jahre die Rolle des britischen Geheimagenten verkörperte, hält an dem Grundsatz fest, dass persönlicher Erfolg mehr wert sei als materielle Hinterlassenschaften.

Imago Daniel Craig und Rachel Weisz bei der Pariser Fashion Week, September 2024

Getty Images Filmstars Rachel Weisz und Daniel Crai, September 2004

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere im September 2024