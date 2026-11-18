Ralph Fiennes (63) hängt offenbar noch immer an seinem früheren James Bond-Kollegen Daniel Craig (58). Bei einem gemeinsamen SiriusXM-Auftritt mit Jesse Plemons (38) bei US-Moderator Andy Cohen (58) reagierte der Schauspieler auf die offizielle Verpflichtung von Robert Pattinson (40) als neuer 007. Dabei machte der einstige M-Darsteller mit einem Augenzwinkern deutlich, dass ihm der Abschied von Daniel schwerfällt. "Tut mir leid, ich bin immer noch in Daniel Craig verliebt. Deshalb ist es schwierig, wirklich schwierig", scherzte Ralph. Die humorvolle Liebeserklärung dürfte jedoch nicht als Kritik an der Neubesetzung verstanden werden. Für Robert fand er im Laufe des Interviews nämlich ebenfalls lobende Worte. Vielmehr erinnerte Ralph mit seiner scherzhaften Liebesbotschaft an die langjährige Zusammenarbeit mit Daniel, der die berühmte Rolle des britischen Geheimagenten über anderthalb Jahrzehnte hinweg geprägt hatte.

Trotz seiner Verbundenheit mit Daniel steht Ralph dem neuen Bond-Darsteller keineswegs ablehnend gegenüber. Im Gegenteil: Der Schauspieler fand für den künftigen Geheimagenten sogar ausdrücklich lobende Worte. "Robert ist ein großartiger Schauspieler. Ich bin sicher, er wird großartig sein", sagte er über den Twilight-Star. Auch Jesse nahm die Bekanntgabe mit viel Humor. Andy zog ihn damit auf, dass er wegen seiner angeblichen eigenen Bond-Ambitionen verärgert sei. Der Breaking Bad-Star konterte trocken: "Ihr habt es mir doch angesehen." Ganz ernst gemeint war das allerdings nicht. Hinweise darauf, dass Jesse wirklich für den Part des Agenten vorgesprochen hat, gibt es nämlich keine. Im Mittelpunkt der Unterhaltung stand somit vor allem Roberts neue Aufgabe als 007 – und Ralphs augenzwinkerndes Eingeständnis, dass Daniel für ihn offenbar weiterhin einen besonderen Platz im Bond-Franchise einnimmt.

Ralph und Daniel verbindet eine lange gemeinsame Geschichte in der Bond-Reihe. Der Schauspieler stieß 2012 in "Skyfall" als Gareth Mallory zum Cast. Nach dem Filmtod der Geheimdienstchefin M, die bis dahin von Judi Dench (91) gespielt worden war, trat er deren Nachfolge an. Auch in "Spectre" und "Keine Zeit zu sterben" stand Ralph als neuer M an Daniels Seite. Daniels Ära als James Bond endete 2021 nach 15 Jahren und insgesamt fünf Filmen. Nun tritt Robert offiziell seine Nachfolge an. Der kommende, bislang noch unbetitelte Bondfilm entsteht unter der Regie von Denis Villeneuve (59). Verantwortet wird das Projekt von Amazon MGM Studios. Wann der neue Streifen in die Kinos kommt, ist bislang noch nicht bekannt.

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Collage: Getty Images, Getty Images Europe Collage: Daniel Craig und Ralph Fiennes

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Rex Features / ActionPress Daniel Craig in "James Bond: Ein Quantum Trost"

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