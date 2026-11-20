Von Begeisterung war keine Spur, als Daniel Craig (58) als neuer James Bond vorgestellt wurde. Statt sich auf eine frische Ära des britischen Geheimagenten zu freuen, gingen zahlreiche Anhänger der Filmreihe auf die Barrikaden. Der Grund dafür war ausgerechnet das Äußere des Schauspielers: blonde Haare, eine vergleichsweise geringe Körpergröße und eine auffallend athletische Statur entsprachen so gar nicht den Vorstellungen vieler eingefleischter 007-Fans. Nach Pierce Brosnan (73) wünschten sie sich offenbar einen Darsteller, der dem bisherigen Erscheinungsbild des Agenten treu blieb. Auch die angekündigte kompromisslosere Ausrichtung der Kultfigur sorgte für Unmut. Wie Hello! berichtet, nahm die Empörung im Netz derartige Ausmaße an, dass sich sogar Boykottbewegungen formierten. Daniels Debüt in "Casino Royale" wurde damit bereits zum Streitfall, lange bevor das Publikum seine schauspielerische Leistung überhaupt beurteilen konnte.

Obwohl er mit Produktionen wie "Layer Cake" und "Tomb Raider" neben Angelina Jolie (51) bereits Kinoerfahrung gesammelt hatte, fehlte Daniel zunächst der Status eines internationalen Superstars. Zudem saß bei vielen Zuschauern die Enttäuschung über Pierces unerwartetes Aus noch tief. Doch im November 2006 belehrte Daniel seine Kritiker eines Besseren: Sein erster Einsatz im Dienste Ihrer Majestät brach die bisherigen Einnahmerekorde der Filmreihe. Besonders die emotionale Tiefe seiner Darstellung kam hervorragend an. "Daniel Craig liefert, worauf Fans und Kritiker gewartet haben: eine bissige, gequälte, intensive Neuerfindung von 007", lautet das Urteil auf Rotten Tomatoes. Neben einer BAFTA-Nominierung bescherte ihm der Erfolg vier weitere Bondauftritte. Mit "Skyfall" gelang ihm 2012 sogar das bis heute finanziell erfolgreichste Abenteuer des Agenten.

Rund zwei Jahrzehnte später scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Diesmal sorgt Robert Pattinson (40) mit seiner Besetzung als siebter Darsteller des berühmten Geheimagenten für Zündstoff. Nicht jeder kann sich mit dem Gedanken anfreunden, dass ausgerechnet der Leinwand-Batman künftig auch die Lizenz zum Töten besitzen soll. Dabei hatten zuvor auch Jack Lowden (36), Callum Turner (36) und Nicholas Hoult (36) als potenzielle Anwärter auf den begehrten Part gegolten. Zumindest aus den Reihen der Nachlassverwaltung von Bondschöpfer Ian Fleming (†56) bekommt Robert bereits Zuspruch. Ähnlich erging es seinerzeit Daniel: Ausgerechnet jene Männer, deren filmisches Erbe er antreten sollte, hielten ihm angesichts der öffentlichen Anfeindungen den Rücken frei. Neben Pierce sprachen sich auch Sean Connery (†90), George Lazenby (87) und Timothy Dalton für ihren Nachfolger aus.

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Rex Features / ActionPress Daniel Craig in "James Bond: Ein Quantum Trost"

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ActionPress/Landmark Media Press and Picture Daniel Craig in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"

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