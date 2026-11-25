Jared Padalecki (44) hat ein bislang unbekanntes Detail aus seiner Zeit bei Gilmore Girls enthüllt. Während seine Serienfigur Dean Forester in Rory Gilmore verliebt war, schwärmte der Schauspieler hinter den Kulissen für eine andere Frau: Lauren Graham (59), die Rorys Mutter Lorelai verkörperte. In der Dokumentation "Drink Coffee, Talk Fast" sprach Jared nun über seine damaligen Gefühle, wie unter anderem Page Six berichtete. Als er für den Serienpiloten vor der Kamera stand, der im Jahr 2000 ausgestrahlt wurde, war er gerade einmal 17 Jahre alt. Lauren war zu diesem Zeitpunkt 33. Rückblickend bestätigte Jared in aller Offenheit, dass er "definitiv" in seine Kollegin verknallt gewesen sei. Die nicht autorisierte Dokumentation stammt von Ink On Paper Studios und ist vor wenigen Tagen erschienen. Sie beleuchtet die Entstehung der Serie rund um das berühmte Mutter-Tochter-Gespann aus dem fiktiven Stars Hollow und lässt zahlreiche damalige Beteiligte zu Wort kommen.

Doch nicht nur seine heimliche Schwärmerei ist Jared aus seiner Zeit bei "Gilmore Girls" in Erinnerung geblieben. Auch die körperlichen Strapazen am Set haben sich ihm eingeprägt. "Wir hatten regelmäßig 18-Stunden-Tage", berichtete der Schauspieler. Besonders anstrengend sei der Drehalltag für Alexis Bledel (45) und Lauren gewesen. Jared spielte Rorys ersten festen Freund Dean und war bis zur fünften Staffel in einer wiederkehrenden Rolle beteiligt. Nach dem Serienfinale 2007 kehrte er 2016 noch einmal kurz zurück und übernahm einen Gastauftritt in der Netflix-Fortsetzung "Gilmore Girls: Ein neues Jahr". Neben Jared kommen in "Drink Coffee, Talk Fast" weitere ehemalige Kollegen zu Wort, darunter Scott Patterson (68), Kelly Bishop (82), Chad Michael Murray (45) und Keiko Agena (53). Ausgerechnet Lauren, für die er damals heimlich schwärmte, ist in der Dokumentation allerdings nicht dabei.

Auf neue Einblicke mit Lauren müssen Fans dennoch nicht verzichten. Für HBO Max ist derzeit eine weitere, offiziell autorisierte "Gilmore Girls"-Dokumentation in Arbeit. Darin sollen unter anderem bislang unveröffentlichte Outtakes, Aufnahmen vom Set und alte Drehbuchseiten zu sehen sein. Lauren ist bereits als Mitwirkende bestätigt. Regie führt Bonni Cohen. Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino und Executive Producer Daniel Palladino sollen als Insider durch die Geschichte des Serienphänomens führen. Auch Milo Ventimiglia (49), der in der Serie Rorys Freund Jess Mariano spielte, wird dabei sein. Seinen Beitrag hat er laut Us Weekly allerdings noch nicht aufgenommen. Zur Vorbereitung wolle er sich offenbar auch keine alten Folgen ansehen. "Ich halte sehr viel von Amy und auch von Lauren. Ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen werden. Es ist 26 Jahre her, dass ich die Serie gedreht habe", erklärte der Schauspieler gegenüber dem Magazin.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jared Padalecki und Lauren Graham

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Imago Lauren Graham und Alexis Bledel bei den Emmy Awards, 2025

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