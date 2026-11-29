Ben Stiller (60) hat seinen Heiratsantrag offenbar mit einer ordentlichen Portion Filmmagie geplant. Bei der Premiere von "Focker In-Law" in New York City verriet seine Ehefrau Christine Taylor (55) nun, dass die Vorbereitungen parallel zu den Dreharbeiten des ersten Teils von "Meine Braut, ihr Vater und ich" liefen, wie OK! Magazine berichtete. Ähnlich wie seine Filmfigur, die den Vater seiner Freundin von sich überzeugen muss, wandte sich Ben damals heimlich an Christines Vater und bat ihn um die Hand seiner Tochter. "Die Geschichte verlief zeitgleich mit unserem Leben. Er bereitete gerade seinen Antrag an mich vor, während er drehte. Er bat meinen Vater buchstäblich um meine Hand, ohne dass ich davon wusste. Das Leben ahmte also ein wenig die Kunst nach", erzählte die Schauspielerin im Premiereninterview. Ganz so schwierig wie für seinen Filmcharakter, der sich mit dem strengen Schwiegervater in spe, gespielt von Robert De Niro (83), herumschlagen musste, war die Situation für Ben allerdings nicht. "Aber wie Ben schon früher gesagt hat, war mein Vater nicht ganz so einschüchternd wie Bob De Niros Figur!", stellte Christine klar.

Damit die Überraschung gelang, ließ Ben seine damalige Freundin bewusst im Unklaren. Christine glaubte, er sei für Proben zum Film in New York. Tatsächlich flog er heimlich nach Los Angeles, um ihre Familie und Freunde in seinen Heiratsantrag einzuweihen. Während die Schauspielerin nichtsahnend im Kino saß, versammelten sich ihre Liebsten bei ihr zu Hause. Als sie zurückkam, schien ausgerechnet der Garagenöffner nicht zu funktionieren. Christine musste deshalb vor dem Haus parken und den Vordereingang benutzen. Dort erwartete sie die eigentliche Überraschung: Die Tür stand bereits offen, und eine Spur aus Rosenblättern führte durch die Zimmer direkt zu Ben. "Als ich anfing, die Stufen zum Eingang hinaufzugehen, stand die Tür offen, und Rosenblätter säumten die Räume. Er war eingeflogen, meine ganze Familie war eingeweiht. Ich konnte es nicht glauben", schwärmte sie bei der Premiere.

Kennengelernt hatten sich Christine und Ben 1999 bei den Dreharbeiten zum TV-Piloten "Heat Vision and Jack", der nie ausgestrahlt wurde. Beide hatten gerade eine Beziehung hinter sich und hielten ihre Romanze zunächst geheim. Ihre anfangs eher lockere Beziehung entwickelte sich schnell zu einer festen Partnerschaft. Gegen Ende der Dreharbeiten hatten sie ihr erstes Date, bereits 2000 folgte die Hochzeit. Gemeinsam bekamen sie Tochter Ella und Sohn Quinlin. Auch beruflich standen die beiden mehrfach zusammen vor der Kamera, unter anderem für "Zoolander". Nach 17 Ehejahren gab das Paar 2017 seine Trennung bekannt. Während der Coronapandemie fanden Christine und Ben jedoch wieder zueinander. Im Januar 2025 sprach Ben in der Talkshow "The View" darüber, wie dankbar er für ihr Liebescomeback sei. Zur New Yorker Premiere von "Focker In-Law" erschienen die beiden schließlich gemeinsam mit ihrem Sohn.

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Getty Images Ben Stiller und seine Frau Christine Taylor bei der Premiere von "Focker-In-Law" in New York

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Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor auf dem roten Teppich

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