Für Millionen Fans war sie die perfekte Rory Gilmore, doch hinter den Kulissen sah es für Alexis Bledel (45) ganz anders aus. Die Schauspielerin war mit gerade einmal 18 Jahren für eine der beiden Hauptrollen in Gilmore Girls besetzt worden. Während der ersten Dreharbeiten hatte sie offenbar mit großem Heimweh und starken Selbstzweifeln zu kämpfen. Auch der Druck der aufwendigen TV-Produktion machte ihr zu schaffen. Davon erzählen ehemalige Kollegen jetzt in der neuen Dokumentation "Drink Coffee, Talk Fast: A Documentary About Gilmore Girls, wie Entertainment Weekly berichtet. Laut dem Blatt schildert ein Kameramann in der Dokumentation, wie deutlich ihre Ablehnung zu spüren gewesen sei: "Es war einfach ... Ich weiß nicht. Nein, sie wollte nicht da sein." Unterstützung bekam Alexis vor allem von Lauren Graham (59). Die Lorelai-Gilmore-Darstellerin spielte nicht nur vor der Kamera ihre Mutter, sondern stand der jungen Kollegin auch hinter den Kulissen zur Seite. Bei Lauren fand Alexis offenbar den Halt, der ihr den schwierigen Einstieg in den Serienalltag erleichterte.

Auch sprachlich war das Schauspielengagement für sie von großer Bedeutung, da Englisch ihre erlernte Zweitsprache ist. Ihre Muttersprache ist Spanisch. Ein Geheimnis hat Alexis aus ihrer Anfangszeit nie gemacht. Schon 2002 sprach sie in der Talkshow "Live with Regis and Kelly" offen über ihre Nervosität am Set. "Es war sehr nervenaufreibend, aber sie haben versucht, mich zu beruhigen", verriet sie damals laut gala.de. Mit einem Augenzwinkern schob sie direkt hinterher: "Und es ist ihnen nicht gelungen." Ihr Kollege Scott Patterson (68), der in der Serie den Dinerbesitzer Luke Danes spielte, bestätigte im selben Jahr, wie sehr Alexis unter Heimweh gelitten hatte. In einem Interview sprach er von "schrecklichem Heimweh". Zugleich betonte Scott, wie wichtig Laurens Beistand für sie gewesen sei. Zwischen den beiden Darstellerinnen entwickelte sich demnach nicht nur vor der Kamera ein vertrautes Verhältnis. "Schön zu sehen war, wie sich abseits des Sets eine Bindung zwischen Lauren und Alexis entwickelt hat, denn Lauren hat ihr wirklich geholfen", sagte der Schauspieler damals über die wachsende Nähe seiner Kolleginnen.

Die Kultserie flimmerte vor mehr als 25 Jahren zum ersten Mal über die Bildschirme. Nun soll sie mit einer offiziell autorisierten Dokumentation gefeiert werden. Wann genau die neue Doku erscheinen wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Im Zentrum des Projekts steht ein Wiedersehen mit Lauren. Daneben sollen weitere Mitglieder von Cast und Crew erzählen, wie die Serie damals entstanden ist. Die Zuschauer dürfen sich außerdem auf Material freuen, das bisher noch nie zu sehen war. Geplant sind unter anderem Outtakes, Aufnahmen hinter den Kulissen und alte Drehbuchseiten. Damit soll die Doku auch Material zeigen, das den Zuschauern bisher verborgen blieb. Regie führt Bonni Cohen. Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino und Executive Producer Daniel Palladino begleiten die Produktion als Insider und steuern ihre Perspektive auf die Anfänge der beliebten Mutter-Tochter-Geschichte bei.

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Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham in "Gilmore Girls"

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Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham auf dem roten Teppich

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