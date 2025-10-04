Lauren Graham erhält einen Stern auf dem Walk of Fame

Lauren Graham (58) wurde am Freitag mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame in Los Angeles geehrt. Die Schauspielerin, bekannt aus der Kultserie Gilmore Girls, strahlte in einem roten Outfit zur Enthüllungszeremonie. Unterstützt wurde sie von vielen früheren Kollegen der Serie, darunter Kelly Bishop (81), die in der Show ihre Mutter Emily verkörperte, und Matt Czuchry (48), der den Ex-Freund ihrer TV-Tochter Rory spielte. Auch weitere Namen wie Scott Patterson (67) und Yanic Truesdale (55) sowie die Serienmacher Amy Sherman-Palladino und Daniel Palladino ließen es sich nicht nehmen, an dem besonderen Tag dabei zu sein.

Nicht nur die "Gilmore Girls"-Familie war vor Ort, um Lauren an diesem großen Tag zu feiern. Mae Whitman (37), die an ihrer Seite in der Serie "Parenthood" ihre Tochter spielte, sowie Jane Levy, mit der sie in "Zoey’s Extraordinary Playlist" zusammenarbeitete, waren ebenfalls Teil der Feierlichkeiten. Besonders erfreulich: Lauren war auch von ihrer langjährigen Freundin und früheren Mitbewohnerin Connie Britton (58) umgeben. Die Zeremonie fand an der Ecke von Hollywood Boulevard und Vine Street statt, in unmittelbarer Nähe des bekannten Pantages Theatre. Lauren selbst zeigte sich tief gerührt und scherzte: "Wenn ich vor einer CVS-Filiale lande, ist es weniger bedeutend?"

Lauren Graham bleibt für viele Fans untrennbar mit ihrer Rolle der Lorelai Gilmore verbunden, die sie jahrelang charmant verkörperte. Ihr Durchbruch mit der Serie führte nicht nur zu anderen erfolgreichen Projekten, sondern auch zu langjähriger Freundschaft mit ihren Co-Stars, von denen viele bis heute in ihrem Leben eine Rolle spielen. Ihre humorvolle Art zeigte sich ebenfalls bei der Ehrung, als sie die typische Hollywood-Frage, wo der Stern genau platziert sei, mit einem Lächeln kommentierte. Ihre Anhänger rund um den Globus feierten diese Auszeichnung als einen weiteren Höhepunkt in ihrer Karriere.

Getty Images Lauren Graham enthüllt ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, 2025

Getty Images Lauren Graham und Scott Patterson bei der Zeremonie, 2025

Getty Images Yanic Truesdale und Matt Czuchry unterstützen Lauren Graham auf dem Walk of Fame, 2025