Nach jahrelanger Rivalität: Jay-Z und Nas sind gute Freunde

Wer in den frühen 2000ern Hip-Hop gehört hat, weiß: Zwischen Jay-Z (56) und Nas (53) flogen einst ordentlich die Fetzen. Umso überraschender ist das Update, das Jay-Z laut The News International nun in der neuesten Folge seiner Dokuserie gibt. Der frühere Beef gehört längst der Vergangenheit an – aus den einstigen Erzfeinden sind inzwischen sogar gute Freunde geworden. Rückblickend betrachtet der Musiker das Ganze vor allem als sportlichen Wettkampf: zwei Rapper, die in den 1990er-Jahren ihren Durchbruch feierten, beide extrem erfolgreich und beide fest entschlossen, der Bessere zu sein.

Wie der Streit überhaupt ins Rollen kam, schildert Jay-Z in der Dokuserie recht anschaulich: "Aus meiner Sicht war es so: Ich brachte 'Reasonable Doubt' heraus, und [Steve] Stoute lag uns beiden in den Ohren, denn er ist mit uns beiden befreundet. Dieser Stoute ist ein wettbewerbsorientierter Kerl. Nas kam 1994 heraus, ich 1996." Dass die verbalen Spitzen irgendwann unter die Gürtellinie gingen, bestreitet der Rapper nicht. Trotzdem betont er: "Wir hatten so viel Respekt voreinander. Es wurde persönlich, aber eigentlich war es nicht persönlich." Im Jahr 2001 spitzte sich der Konflikt schließlich zu, als Jay-Z mit dem Disstrack "Takeover" gegen seinen Kontrahenten schoss. "Es eskalierte einfach bis zu einem Punkt, an dem es zu einem ausgewachsenen Battle wurde. Aber ohne Gewalt. Dann machten wir einfach weiter. Und jetzt sind wir wirklich gute Freunde", lautet sein Fazit.

Dass sich das Verhältnis der beiden tatsächlich verändert hatte, zeigten sie unter anderem 2022 – und zwar im Tonstudio. Für DJ Khaleds (50) Song "Sorry Not Sorry" ließen Jay-Z und Nas ihre langjährige Rivalität hinter sich und standen gemeinsam auf einem Track. Der Produzent konnte sein Glück damals kaum fassen und schwärmte gegenüber People: "Mann, für mich ging damit ein Traum in Erfüllung, aber es war auch ein Geschenk an die Welt. Das auf die Beine stellen zu können, war unglaublich." Die Zusammenarbeit passt damit zu dem Bild, das der "Reasonable Doubt"-Interpret nun in seiner Dokuserie zeichnet: Aus gegenseitigem Konkurrenzdenken und einem der legendärsten Rapbattles der Musikgeschichte ist letztlich eine enge Freundschaft geworden.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jay-Z und Nas

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Imago Jay-Z beim WM-Spiel Côte d’Ivoire gegen Ecuador in Philadelphia

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Getty Images DJ Khaled im Jahr 2026