Datet Olivia Rodrigo nach Trennung Sänger Cameron Winter?

Knapp vier Monate nach ihrer Trennung von Schauspieler Louis Partridge scheint Olivia Rodrigo (23) wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Die Sängerin wurde in Los Angeles mit dem Musiker Cameron Winter gesichtet. Gut gelaunt und lächelnd verließen die beiden nach einem gemeinsamen Abendessen ein Restaurant, wie E! News berichtet. Beide hielten es modisch entspannt: Olivia trug einen roten Cardigan über einem weißen T-Shirt, Jeans und flache Schuhe, dazu eine schwarze Tasche und eine Chateau-Marmont-Mütze in der Hand – lässig, aber stilsicher. Cameron erschien in einem schwarzen Champion-Shirt und dunkler Hose. Olivia und Cameron teilen bereits eine musikalische Verbindung, denn beide sind auf dem Benefizkompilationsalbum Help(2) vertreten. Ob sich daraus mehr entwickelt hat, ist offiziell noch offen – Stellungnahmen aus dem Umfeld beider Seiten blieben laut Page Six bisher aus.

Olivia und Louis führten ihre Beziehung fernab von Kameras und Klatschspalten. Louis brachte es damals in einem Interview mit der britischen Esquire selbst auf den Punkt: "Olivia und ich entscheiden uns dafür, nicht so öffentlich zu sein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir beide aus den richtigen Gründen in einer Beziehung sind." Schön geredet – doch die Realität sah offenbar anders aus. Ende 2024 folgte das Liebesaus, auch wenn keiner der beiden es bestätigte. Laut The Sun waren Freunde des Paares von der Trennung überrascht worden. "Die letzten Wochen waren nicht die einfachsten für sie, und sie haben entschieden, dass es besser ist, vorerst getrennte Wege zu gehen", berichtete eine Quelle damals. Augenzeugen zufolge soll Olivia bei einer Weihnachtsfeier von Lily Allen (40) in London sehr mitgenommen gewirkt und "emotional" über das Beziehungsende gesprochen haben.

Bis vor Kurzem war Cameron außerhalb der Indie-Musikszene kaum ein Begriff. Als Frontmann der New Yorker Band Geese hat er sich in alternativen Kreisen zwar längst einen Namen gemacht – doch mit dem Boulevard hatte er bislang wenig zu tun. Mit seinem Auftritt neben Olivia ist Cameron plötzlich in aller Munde. Die Band veröffentlichte zuletzt das Album "Getting Killed", das in der Szene gut ankam, außerdem steht eine ausgedehnte Tour bevor. Ähnlich wie Olivia hält Cameron sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus – was die Spekulationen rund um den gemeinsamen Abend natürlich nur weiter anheizt.

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Getty Images Olivia Rodrigo im März 2025

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Action Press Louis Partridge und Olivia Rodrigo

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Getty Images Lily Allen und Olivia Rodrigo bei der "Planned Parenthood Gala" in New York