Gerüchte: Katharina Eisenblut klärt Beziehungsstatus auf

Um Katharina Eisenblut (32) und ihren Partner Dominic Höppner kursierten zuletzt hartnäckige Trennungsgerüchte. Hintergrund war ein Vertrauensbruch, den die Sängerin in ihrer Beziehung verkraften musste. Nun meldet sich die 32-Jährige auf Instagram zu Wort und räumt mit den Spekulationen auf. Zu einem gemeinsamen Clip mit ihrem Partner stellt sie gegenüber ihren Followern klar, dass sie und Dominic weiterhin zusammen sind. Trotz der schwierigen vergangenen Wochen wollen die beiden als Familie an ihrer Beziehung festhalten. "Immer wieder gibt es Gerüchte, dass wir uns getrennt hätten. Aber nein, das haben wir nicht", schreibt sie in dem Beitrag.

Katharina macht zugleich deutlich, dass die Aufarbeitung viel Kraft koste. Das gemeinsam aufgebaute Leben wollen sie und Dominic dennoch nicht vorschnell aufgeben. "Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, in der vieles schnell ersetzt wird, sobald es schwierig wird. Doch wir haben uns entschieden, nicht einfach alles wegzuwerfen, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben", betont sie. Wie sehr die vergangene Zeit an den beiden gezehrt hat, verschweigt sie dabei nicht: "Die letzten Wochen waren nicht leicht. Wir haben gekämpft, geweint, geredet und uns beide therapeutische Hilfe gesucht, um Dinge aufzuarbeiten und an uns selbst zu arbeiten." An dem Punkt, an dem sie gerne wieder wären, seien die beiden zwar noch nicht angekommen – Fortschritte erkenne sie aber durchaus. Stolz sei sie darauf, was sie beide derzeit als Familie stemmen. Für neuen Gesprächsstoff sorgt unterdessen ein Hashtag unter dem Beitrag: "schwanger". Was es damit auf sich hat, erklärt Katharina bislang nicht.

Wie sehr sie der Vertrauensbruch belastet hat, hatte die DSDS-Bekanntheit bereits vor einigen Monaten durchblicken lassen. Kürzlich berichtete sie, dass es ihr zwischenzeitlich deutlich schlechter gegangen sei, inzwischen aber eine spürbare Besserung eingetreten sei. Dennoch sei das Thema durch eine ungünstige Situation erneut aufgekommen und habe sie wieder beschäftigt. In ihrem aktuellen Beitrag stellt die Sängerin nun den Zusammenhalt ihrer Familie in den Mittelpunkt. Liebe bedeute für sie, auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben, sondern gemeinsam nach einem neuen Weg zu suchen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Partner Dominic Höppner, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner mit seiner Tochter und Katharina Eisenbluts Sohn Emilio, August 2026