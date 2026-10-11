Woody Harrelson staunt über Robert De Niros 18 Hunde

Robert De Niro (83) teilt sein Zuhause offenbar sehr großzügig. Sein Schauspielkollege Woody Harrelson (65) plauderte nun aus, dass der Hollywoodstar sage und schreibe 18 Vierbeiner besitzt. Zwei der Hunde begleiten den Schauspieler dabei nicht nur zu Hause, sondern schafften es sogar auf die große Leinwand, wie Yahoo News berichtet. Für den Mafiafilm "The Alto Knights" standen die beiden Tiere gemeinsam mit ihrem Besitzer vor der Kamera. Damit bekamen zwei Mitglieder des tierischen Rudels einen eigenen kleinen Auftritt an der Seite des Hollywoodstars. Harrelson selbst konnte es kaum fassen und zeigte sich sichtlich verblüfft über die hohe Zahl an tierischen Mitbewohnern bei seinem früheren Filmpartner. Die beiden Schauspieler standen gemeinsam für die Politsatire "Wag the Dog" vor der Kamera – dass sein Kollege privat gleich ein ganzes Rudel um sich schart, dürfte dennoch für viele eine Überraschung sein.

Über das Privatleben des Oscarpreisträgers ist generell nur wenig bekannt. Umso mehr sorgte die beiläufige Enthüllung seines Kollegen für Aufsehen: 18 Hunde bedeuten schließlich jede Menge Spaziergänge, Futternäpfe und Pflege im Alltag. In "The Alto Knights" verschmolzen Arbeit und Privates jedenfalls auf ganz besondere Weise. In dem Projekt übernahm der Schauspieler eine Doppelrolle und verkörperte zwei Gangsterbosse. Wie genau die Vierbeiner im Film eingesetzt wurden, verriet Woody nicht, doch allein die Tatsache sorgte für Schmunzeln.

Einst besuchte Woody Robert zu Hause und wurde an der Tür freudig von knapp zehn der Tiere begrüßt. "Sie können machen, was sie wollen!", fügte er hinzu. Die beiden Schauspieler kennen sich bereits seit vielen Jahren. Ihre gemeinsame Arbeit an "Wag the Dog" liegt inzwischen Jahrzehnte zurück, der Kontakt blieb seitdem offenbar bestehen. Während Robert in Interviews meist wortkarg bleibt und sein Privatleben konsequent schützt, zeigt die Erzählung seines Kollegen, dass Tiere einen großen Platz in seinem Leben einnehmen. Der Filmstar, der sieben Kinder hat, ist bekannt für Klassiker wie "Taxi Driver", "Goodfellas" und "Meine Braut, ihr Vater und ich".

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Collage: Dimitrios Kambouris/Getty Images, Getty Images Collage: Woody Harrelson und Robert De Niro

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Getty Images Woody Harrelson bei der Weltpremiere von "Ella McCay" im El Capitan Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Getty Images Robert De Niro, Schauspieler