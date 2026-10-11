Warum Joey Kelly die Kasse für die Familie verwaltet

Wer bei der Kelly Family das Portemonnaie in der Hand hält, ist seit Jahrzehnten dieselbe Person: Joey Kelly (53). Der Musiker und Extremsportler kümmert sich bereits seit 1999 um die gemeinsamen Geschäftsstrukturen und ist damit inzwischen seit 27 Jahren als Geschäftsführer und Prokurist tätig. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (52) erklärte Joey, dass er für kaufmännische Belange weiterhin für die Kelly Family verantwortlich sei. Eine besondere Vergütung bekommt er für diese Aufgabe nach eigener Aussage allerdings nicht. Die Einnahmen werden unter den beteiligten Familienmitgliedern zu gleichen Teilen aufgeteilt. "Aber ich bin nicht wichtiger als die anderen und verdiene auch keinen Cent mehr als die anderen", stellte er in dem Podcast klar.

Dass ausgerechnet er zum Kassenwart wurde, hat Tradition. Schon in den Anfangszeiten als Straßenmusiker hatte Joey den kaufmännischen Part inne: Mit seinen Brüdern baute er die kleine Bühne und die Mikrofone auf und ging anschließend mit einem Korb durch die Menge, um das Geld der Zuschauer einzusammeln – ganze zwölf Jahre lang. An dieser Zuständigkeit hat sich im Kern offenbar wenig geändert: "Ist so. Und auch heute noch. Also ich bin heute noch zuständig für die Kelly Family GmbH und GbR", stellte der Unternehmer im Podcast klar. Mindestens viermal im Jahr nimmt er eine Ausschüttung vor und bleibt so automatisch mit seinen Geschwistern in Kontakt. "Ich habe ja viermal jährlich mindestens eine Ausschüttung und dann reden die auch mit mir", berichtete er. Als Barbara daraufhin witzelte, die anderen müssten deshalb ans Telefon gehen, entgegnete Joey: "Müssen sie nicht, aber es ist nicht schlecht, wenn man halt quasi so einen kleinen Draht hat, ne?"

Mit hohen Bargeldsummen musste Joey bereits lange vor dem großen Durchbruch der Kelly Family umgehen. In den späteren Jahren als Straßenmusiker verdiente die Familie nicht nur an ihren Auftritten, sondern verkaufte vor Ort auch Kassetten, LPs und CDs. An verregneten Tagen seien es 3.000 bis 5.000 D-Mark gewesen, an starken Samstagen hingegen 20.000 bis 30.000 D-Mark. In den vier bis fünf Jahren vor dem großen Durchbruch habe der Jahresumsatz zeitweise bei bis zu 1,4 Millionen D-Mark gelegen. Während Geschwister wie Maite Kelly (46), Angelo Kelly (44), Patricia Kelly (56) und Michael Patrick Kelly (48) der Musik treu blieben, machte sich Joey vor allem als Extremsportler einen Namen. Die Finanzen der gemeinsamen Firmen verwaltet er dennoch weiterhin.

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Getty Images Joey Kelly, Musiker

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Getty Images Kelly Family

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Getty Images Joey Kelly im Juli 2021