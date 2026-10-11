Abstinent: Darum verzichtet Nikeata Thompson auf Alkohol

Nikeata Thompson (46) verzichtet auf Alkohol – und hat dafür einen ziemlich ehrlichen Grund. Bei einem Coca-Cola-Light-Event in Berlin, das Bruce Darnell (69) moderierte, sprach die Tänzerin und Choreografin mit TAG24 über ihre Abstinenz. Auf die Frage, warum sie derzeit keinen Alkohol trinke, antwortete die gebürtige Britin ganz offen: "Ich bin jetzt 46, und ich will ja noch weiterhin so gut aussehen." Früher sah das durchaus anders aus: Zu Cocktails wie einem "Sex on the Beach" sagte die Laufstegtrainerin, die durch Germany's Next Topmodel bekannt wurde, gerne mal Ja. Mittlerweile spielt Alkohol in ihrem Leben allerdings keine Rolle mehr. Statt Drinks stehen nun andere Prioritäten im Vordergrund – allen voran ihr Aussehen und ihr Wohlbefinden.

Auch in Sachen Hautpflege hat die Choreografin klare Vorstellungen. Ihr persönlicher Beautytipp klingt zwar etwas ungewöhnlich, ist aber schnell umgesetzt: "Eiswürfel unter die Augen", verriet sie. Außerdem klopft sie sich bei jeder Pflegeroutine das Gesicht ab. Generell setzt Nikeata im Alltag auf feste Abläufe und bezeichnet sich selbst als "Gewohnheitstier". Für einen gelungenen Start in den Tag gehören Stretching und ein guter Song zu ihrer Routine. Auch ein weiterer fester Programmpunkt darf nicht fehlen: Jeden Morgen um sieben Uhr geht sie mit ihrem Zwergpudel Ruby in den Park. Ihre Hündin ist für sie dabei mehr als nur Gesellschaft. Wie Nikeata erklärte, fällt es ihr dank Ruby auch deutlich leichter, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.

So sehr Nikeata ihre Routinen auch schätzt, ein Tapetenwechsel reizt sie durchaus. Die Choreografin könnte sich vorstellen, zeitweise im Ausland zu leben, etwa auf Jamaika, Mallorca oder den Kanaren. Bislang ist es allerdings bei diesem Gedanken geblieben. Obwohl sie sich selbst als mutigen Menschen sieht, fehlt ihr für diesen Schritt offenbar noch der letzte Anstoß: "Das traue ich mich nicht", gestand sie TAG24. Auch über ein deutlich schwereres Thema sprach die Tänzerin zuletzt offen im "Recall"-Podcast von Senna Gammour (46) und Bahar Kizil (38). Im Dezember 2023 erlitt sie eine Fehlgeburt. Die Schwangerschaft war ein großer Wunsch von ihr und ihrem damaligen Partner gewesen. Den Verlust ihres ungeborenen Kindes behielt sie zunächst für sich und machte ihn erst Jahre später öffentlich.

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Getty Images Nikeata Thompson bei der Premiere von "Pauline" in der Astor Film Lounge, Köln, 13. Mai 2024

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Getty Images Nikeata Thompson im Dezember 2020

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Imago Senna Gammour und Bahar Kizil beim Deutschen Podcast Preis 2026 im Haus des Rundfunks in Berlin