Naturliebhaber König Charles gießt Garten mit Badewasser

König Charles III. (77) geht beim Thema Nachhaltigkeit offenbar ungewöhnliche Wege: Auf seinem Landsitz Highgrove landet sein gebrauchtes Badewasser nicht einfach im Abfluss, sondern bewässert seinen Garten. Wie sein ehemaliger Gärtner Jack Stooks laut OK! berichtete, ließ der Monarch auf dem Anwesen eigens ein Abwassersystem installieren. Leitungen transportieren das Wasser aus der Wanne direkt nach draußen in große Fässer. Von dort wird es anschließend entnommen, um die Pflanzen zu bewässern. Damit das recycelte Nass den Beeten nicht schadet, verzichtet der Monarch beim Baden auf handelsübliches Schaumbad. Stattdessen verwendet er pflanzenverträgliches Limettenöl. Enthüllt hat die clevere Recyclingmethode sein ehemaliger Gärtner Jack Stooks. Wie OK! berichtet, arbeitete Jack insgesamt 21 Jahre lang für Charles und war in Highgrove tätig. Er bekam daher aus nächster Nähe mit, wie konsequent der Monarch seinen Garten und den schonenden Umgang mit Ressourcen miteinander verbindet.

Der Badezusatz hat laut dem Gärtner gleich mehrere Vorteile: "Limettenöl duftet so herrlich und soll wirklich gut für die Haut sein", erklärte Jack gegenüber Marie Claire. "Aber der Hauptgrund, warum er es benutzte, war, dass er dieses geniale System entwickelt hatte, bei dem sein gebrauchtes Badewasser aufgefangen und zur Bewässerung des Gartens verwendet wird – und das Limettenöl ist unbedenklich für Pflanzen", erklärte er. Die Rohre seien dabei so verlegt worden, "dass das Wasser direkt in diese großen Fässer draußen fließt und anschließend im Garten verwendet" werde. Die Konstruktion passt zu Charles' langjährigem Einsatz für ökologischen Landbau, Artenvielfalt und Klimaschutz. Der 2023 gekrönte König gilt außerdem selbst als begeisterter Gärtner und setzt sich seit Jahrzehnten öffentlich für Umweltfragen ein – damals noch als Charles, Prinz von Wales.

Wie sehr Charles in die Arbeit auf dem Anwesen eingebunden ist, erlebte Jack hautnah. Anfangs sei es für ihn "ziemlich seltsam" gewesen, Anweisungen vom König von Großbritannien persönlich zu bekommen, erzählte er OK!. Sobald der Royal am Wochenende nach Highgrove kam, habe er den Garten genau unter die Lupe genommen. "Er war die ganze Zeit über am Ball. Wenn er am Wochenende nach Hause kam, war er im Garten und überprüfte, was getan und was nicht getan worden war", berichtete der frühere Mitarbeiter. Montagmorgens habe Charles dann konkrete Aufgaben verteilt: "Dies muss gemacht werden, das muss auch gemacht werden." Für das Gartenteam sei diese Aufmerksamkeit motivierend gewesen. Schließlich habe Charles die Veränderungen wahrgenommen, den Garten genossen und die geleistete Arbeit gewürdigt. Seine enge Beziehung zur Pflanzenwelt ist schon lange bekannt: Bereits 1986 erzählte Charles in einem Interview, dass er mit seinen Pflanzen spreche. Außerdem wird er seit seiner Krönung auch "Umweltkönig" genannt.

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Getty Images König Charles III., Juli 2018

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Getty Images König Charles III. im Mai 2009

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla im März 2017