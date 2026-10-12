Verlorene Freiheit: Britney Spears rechnet mit Eltern ab

Der Schmerz über die verlorenen Jahre sitzt bei Britney Spears (44) nach wie vor tief: Die Popsängerin verarbeitete in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Beitrag am Sonntag erneut die schweren psychischen Verletzungen, die sie durch ihre Eltern Jamie (74) und Lynne Spears (71) erlitt. "Ja, ich bin verbittert", gestand die Sängerin laut The News International unter einem Video, das sie in Unterwäsche zeigte. Über 13 Jahre lang habe sie ohne Pause gearbeitet, ohne selbst einfachste Entscheidungen frei treffen zu dürfen. Obwohl die Vormundschaft im November 2021 endete, begleiten die Nachwirkungen dieser Jahre das Leben der Musikerin bis heute.

Rückblickend beschrieb sich Britney laut dem Medium als einst "süßes, unschuldiges Mädchen", dessen Vertrauen in nahestehende Personen missbraucht wurde. Während sie auf der Bühne Höchstleistungen erbrachte, fehlte ihr abseits des Rampenlichts jeglicher Raum für ein selbstbestimmtes Leben. "Ich bin in den vergangenen sechs Jahren allein gereist", reflektierte Britney ihre neu gewonnene Freiheit und hinterfragte zugleich, ob der ständige Alleingang ihr wirklich gutgetan habe. Künftig möchte die Sängerin wieder lernen, verstärkt auf ihre eigene innere Stimme zu vertrauen.

Die andauernde Kontrolle hinterließ bei Britney tiefgreifende Spuren und entzweit die Familie weiterhin, auch wenn Vater Jamie beteuert, stets aus Sorge um seine Tochter gehandelt zu haben. Dass Britney neben der Aufarbeitung dieses Traumas auch wieder Kraftquellen findet, zeigen seltene, wertvolle Augenblicke im Alltag. Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Freizeitpark Dollywood genoss Britney besondere Familienmomente mit ihren Söhnen Sean Preston (21) und Jayden James Federline (20). Zwischen schmerzhafter Aufarbeitung der Vergangenheit und echten Glücksmomenten in der Gegenwart versucht die Sängerin weiterhin, ihr eigenes Leben endlich wieder vollends in die eigenen Hände zu nehmen.

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X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

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X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears

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