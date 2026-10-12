Diese Promis ziehen wohl ins "Forsthaus Rampensau Germany"

Nur noch wenige Wochen, dann öffnet das Forsthaus Rampensau Germany wieder seine Türen. Auf Instagram teilte Joyn jetzt gleich mehrere Grafiken, die erste Hinweise auf die neuen Zweierteams geben. Das sorgt für reichlich Rätselraten: In den Kommentaren versuchen die Fans eifrig, die künftigen Bewohner zu entschlüsseln, und einige Vermutungen sammelten bereits mehrere hundert Likes. Bestätigt ist bislang allerdings keiner dieser Namen, denn der Streamingdienst hält sich mit offiziellen Angaben zur Besetzung weiterhin zurück. Fest steht nur: Die neue Staffel startet am 6. November auf Joyn.

Hinter dem "Team Realityhasen" vermuten die Fans Claudia Obert (65) und Theresia Fischer (34), während beim "Team Bromance" viele auf Luigi Birofio (27) und Peris Grig tippen. Für das "Team Herzensbrecher" werden gleich zwei Duos gehandelt: entweder Calvin (34) und Marvin Kleinen (32) oder Marco Cerullo (37) und Filip Pavlovic (32). Auch für die übrigen Teams gibt es bereits Theorien: Katie Bam und Gino Bormann (38) sollen das "Team Drag" bilden, Marlisa Rudzio (37) und ihr Partner William das "Team Lovebirds". Zudem werden Stephen Dürr (52) und Silva Gonzalez (47) dem "Team Old School" zugeordnet und Laura Maria Lettgen (31) mit Nadja Großmann dem "Team Plastics". Beim "Team Sisters" schwanken die Fans zwischen Brenda Brinkmann (23) und ihrer Schwester sowie Jenny (25) und Vanessa Grassl (25). Als "Team Vater und Sohn" werden Giuliano Hediger und sein Vater genannt, andere bringen Thorsten Legat (57) und dessen Sohn Nico (28) ins Spiel. Jessica Zemer und Lilli, bekannt als LilliPop, sollen das "Team Reality-Küken" bilden.

Dass Lilli und Jessica ins Forsthaus ziehen könnten, dürfte die wenigsten überraschen. Die beiden gewannen die erste Staffel von Die Realitystar Academy und sicherten sich damit zugleich eine Wildcard für das beliebte Format. Jessica selbst meldete sich bereits unter der Ankündigung zum "Team Reality-Küken" auf Instagram in den Kommentaren zu Wort und schrieb: "Wer könnte das wohl sein?" Wie sich die beiden im Forsthaus schlagen und ob die übrigen Vermutungen der Community tatsächlich zutreffen, wird sich allerdings erst zeigen, wenn Joyn die Besetzung offiziell bekannt gibt und die ersten Folgen starten.

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Joyn "Forsthaus Rampensau Germany"

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RTLZWEI Vanessa und Jenny Grassl, "#CoupleChallenge – Halloween Edition"-Kandidatinnen

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Imago Jessica Zemer posiert beim BILD-Renntag in Gelsenkirchen.