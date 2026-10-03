Tanzlehrerin nimmt Abschied von Chad Lowes Tochter (†13)

Der Tod von Fiona, der 13-jährigen Tochter von Chad Lowe, hat auch Menschen aus ihrem direkten Umfeld tief getroffen. Ihre Tanzlehrerin Kendra Andrews verabschiedete sich nun mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram von ihrer Schülerin. Am Freitag veröffentlichte sie mehrere Videos, die Fiona beim Training in einem Tanzstudio zeigen. Im Hintergrund ist eine Frau zu hören, die sie anfeuert und ihre Fortschritte lobt. Vor allem eines wird in den Aufnahmen deutlich: wie viel Freude Fiona am Tanzen hatte, wie ehrgeizig sie übte und wie sehr sie dabei aufblühte. Die 13-Jährige war am Dienstag durch Suizid gestorben. In ihrem Beitrag wandte sich Kendra auch direkt an Fionas Eltern Chad Lowe und Kim Painter sowie an ihre Schwestern Mabel und Nixie.

Zum ersten Clip erklärte die Tanzlehrerin, dass die Aufnahme nur etwa einen Monat nach dem Verlust von Fionas Zuhause durch ein Feuer entstanden sei. Trotzdem sei sie wie immer voller Vorfreude, mit einem strahlenden Lächeln und einer herzlichen Umarmung ins Studio gekommen. Das zweite Video wurde wenige Wochen später aufgenommen. "Du hattest offensichtlich so viel Zeit außerhalb des Studios investiert und hart gearbeitet, um an den Feinheiten zu feilen und alles zu perfektionieren. Es war unglaublich schön, deine Leidenschaft und Entschlossenheit mitzuerleben", schrieb Kendra auf Instagram. Den späteren Bühnenauftritt habe sie bewusst nicht gefilmt, weil sie den Moment einfach genießen wollte. Hinter der Bühne habe sie mit Freudentränen in den Augen zugesehen.

Besonders emotional wurde Kendra in ihren Abschiedsworten an Fiona. "FiFi, ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können. Es war eine Ehre, dich zu unterrichten, mit dir zu lachen und dir beim Aufwachsen zuzusehen. Unsere Herzen sind zerbrochen. Ohne dich hier werden wir nie mehr dieselben sein. Ich werde dich vermissen und für immer lieben", schrieb sie. Auch an die Familie richtete sie einige Worte: "Chad, Kim, Mabel und Nixie... Ich liebe euch und denke ununterbrochen an euch." Chad und seine Ehefrau Kim hatten den Tod ihrer Tochter drei Tage zuvor bestätigt und dabei um Gebete und Privatsphäre für die Familie gebeten. In ihrem Statement beschrieben sie Fiona als liebevolles, kluges und kreatives Mädchen, dessen große Leidenschaft das Tanzen gewesen sei. Ihre ältere Schwester Mabel und ihre jüngere Schwester Nixie hätten sie sehr geliebt.

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Getty Images Chad Lowe mit Kim Painter sowie Nixie Lowe, Fiona Lowe und Mabel Lowe bei der Premiere von "Moon Girl and Devil Dinosaur" in Burbank

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Instagram / lowedown769 Fiona Lowe schwimmt

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Getty Images Chad Lowe

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