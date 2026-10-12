Warum Haalands neuer Look die Welt tagelang beschäftigte

Mit seiner neuen Frisur sorgte Erling Haaland (26) im August 2026 weltweit für Aufsehen. Der norwegische Fußballstar verabschiedete sich überraschend von seiner charakteristischen langen Mähne und präsentierte sich stattdessen mit einer Glatze. Was hinter der radikalen Typveränderung steckte, verriet der Stürmer nun im Gespräch mit WSJ. Magazine. Demnach wollte er vor allem für einen Überraschungsmoment sorgen. "Lasst uns einfach alle überraschen", habe er sich damals gedacht. Dass sein neuer Look nicht unbemerkt bleiben würde, war dem Torjäger durchaus bewusst. Mit einem derart großen Medienecho hatte er allerdings selbst nicht gerechnet. "Ich habe erwartet, dass es viral geht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die ganze Welt vier oder fünf Tage lang über meinen Haarschnitt sprechen würde", erklärte Erling und zeigte sich überrascht, wie viel Aufmerksamkeit eine einzige Frisur auf sich ziehen kann.

Die Aufmerksamkeit rund um seine Person war für Erling in diesem Jahr ohnehin enorm, nicht zuletzt wegen seiner Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft. "Buchstäblich alles von mir ging viral", beschrieb der Norweger den anhaltenden Wirbel im Interview. Dabei war seine Entscheidung für die Glatze keineswegs so spontan, wie es zunächst wirkte. Schon vor dem Friseurbesuch hatte der Fußballer öffentlich mit dem Gedanken gespielt, seine Haare komplett abzurasieren und anschließend wieder von Grund auf wachsen zu lassen. Ob seine Fans ihn irgendwann erneut mit der gewohnten langen Mähne sehen werden, steht allerdings noch in den Sternen. Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr zu seinem alten Look hielt sich der Stürmer bedeckt und antwortete lediglich: "Wir werden sehen, was die Zukunft bringt."

Dass Erling überhaupt so lange Haare trug, hatte ursprünglich mit seinem Vater Alf-Inge Haaland (53) zu tun. Der ehemalige Profifußballer konnte laut WSJ. Magazine nämlich wenig mit Stürmern anfangen, die ihre Haare zu einem Männerdutt banden. Als sein Sohn selbst auf dieser Position zu spielen begann, nahm er sich die Kritik offenbar zum Anlass, seine Mähne erst recht wachsen zu lassen. Ganz ohne Einschränkung akzeptierte Alf-Inge den auffälligen Look allerdings nicht: Erling müsse auf dem Spielfeld auch "abliefern", lautete seine Bedingung. Dieser Erwartung wurde der Norweger dem Magazin zufolge gerecht. Auch abseits des Fußballplatzes zog der Stürmer zuletzt die Aufmerksamkeit auf sich. Rund einen Monat vor seiner radikalen Typveränderung wurde er gemeinsam mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen im französischen Saint-Tropez fotografiert, als das Paar eine Jacht verließ.

Anzeige Anzeige

Instagram / erling Erling Haaland , August 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / isabellaa Isabel Johansen, Freundin von Erling Haaland, 2026

Anzeige Anzeige

Imago Alfie Haaland beim Premier-League-Spiel Manchester City gegen Everton im Etihad Stadium