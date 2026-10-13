Amira Aly verrät: So geht es Christian kurz vor der Geburt

Kurz vor der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter spricht Amira Aly (34) offen darüber, wie es ihrem Partner Christian Düren (36) mit der neuen Situation geht. Im Podcast "Amira +1" berichtet die Moderatorin, Christian sei gelassen und komme auch mit ihren beiden Söhnen bestens zurecht. Deshalb ist sie überzeugt, dass er sich ebenso liebevoll um das Baby kümmern wird. "Er fühlt sich gut. Ja, er macht das alles super. Er macht das ja auch mit meinen Jungs super. Er wird das sicherlich mit seiner Tochter wunderbar machen", erzählt Amira. Ein Thema beschäftigt das Paar aber ganz besonders: die Schlafsituation der bald fünfköpfigen Familie. Denn Amiras zwei Söhne krabbeln nachts regelmäßig ins Elternbett – spätestens gegen zwei Uhr liegen laut der Podcasterin alle gemeinsam in dem zwei Meter breiten Bett. Ihr Lösungsvorschlag für die Zeit mit dem Baby: eine zusätzliche Matratze direkt neben das Bett legen, auf der die Jungen schlafen könnten. Doch Christian lehnt das ab. Die Jungen sollten schließlich nicht wie Hunde auf dem Boden schlafen.

Trotz der unterschiedlichen Vorstellungen hat sich das Paar bereits Gedanken darüber gemacht, wie die Nächte mit drei Kindern ablaufen könnten. "Wir haben schon ganz gute Pläne, wie wir das dann machen mit den zwei Jungs. Das wird ja auch alles nicht so einfach, weil die dann nachts ins Bett gekrochen kommen", erklärt Amira im Podcast. Wie kräftezehrend die erste Zeit mit einem Neugeborenen sein kann, weiß sie aus eigener Erfahrung nur zu gut. Die ersten beiden Jahre mit ihren Söhnen bezeichnet sie rückblickend sogar als "absolute Horrorzeit". Wie viele Nächte sie damals nicht durchschlafen konnte, hat sie sogar festgehalten: "Ich habe damals mitgezählt. Es waren über 600 Nächte, die ich nicht durchgeschlafen habe." Angesichts von Christians Nein zur Matratze kann sich die Moderatorin eine leicht schadenfrohe Bemerkung nicht verkneifen. "Er weiß einfach noch nicht, was ihn erwartet", warnt sie. Aufgeregt sei sie vor der anstehenden Geburt nach eigener Aussage übrigens nicht.

Für Christian ist die Tochter das erste eigene Kind. Amira hingegen hat durch ihre beiden Söhne bereits reichlich Erfahrung mit Babys, nächtlichem Aufwachen und dauerhaftem Schlafmangel gesammelt. Der Moderator freut sich sehr auf die Geburt, räumte jedoch bereits rund vier Wochen zuvor ein, womöglich noch zu unterschätzen, wie wenig Schlaf ihn als frischgebackenen Vater erwarten könnte. Die aktuelle Diskussion rund um Familienbett und Extramatratze zeigt, dass das Paar derzeit nach einer Lösung sucht, die sowohl die Bedürfnisse des Babys als auch die gewohnten nächtlichen Rituale von Amiras Söhnen berücksichtigt. Christians klare Absage zeigt aber, dass dafür noch eine andere Lösung gefunden werden muss. Welche Alternative das Paar für die bald fünfköpfige Familie umsetzen will, verriet Amira bislang nicht.

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Imago Amira Aly und Christian Düren im Juli 2025

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / christiandueren Moderator Christian Düren im September 2020