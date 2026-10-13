Paul Panzer spricht erstmals über den Tod seiner Ehefrau

Paul Panzer (54) hat jetzt erstmals offen über einen schweren Verlust in seinem engsten Familienkreis gesprochen: Der Comedian muss den Tod seiner geliebten Ehefrau verkraften. In der neuen Folge des Podcasts "Betreff: Leben - die Sprechstunde mit Hans Sigl" blickt er auf die gemeinsame Zeit mit seiner Partnerin zurück. Aufgezeichnet wurde das Gespräch mit Serienstar Hans Sigl (57) vor Publikum am Ammersee. Dort macht Paul nun deutlich, wie tief die Verbindung zu seiner Ehefrau war: "Meine Frau ist gestorben, die Liebe meines Lebens. 25 Jahre waren wir zusammen."

Auch darüber, wie er mit seiner Trauer umgeht, spricht Paul in dem Podcast offen. Trotz des Verlusts seiner großen Liebe muss das Leben für ihn weitergehen. "Da kann ich aber trotzdem nicht sagen: Ja gut, jetzt ist alles zu Ende", erklärt der Künstler laut RTL. Besonders die Verantwortung für ihr gemeinsames Kind gibt ihm Halt: "Wir haben einen gemeinsamen Sohn. Ich kümmere mich um meinen Sohn." Neben seiner Rolle als Vater möchte Paul sich auch seinen grundsätzlichen Lebensmut bewahren. Trotz der schmerzhaften Erfahrung sieht der Comedian das Leben weiterhin als etwas Kostbares. "Ich finde wirklich, dass das Leben ein großes Geschenk, ein großes Abenteuer ist", betont er.

Dass Pauls Familie einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften musste, war bereits im Frühjahr bekannt geworden. Im April 2026 unterbrach der Komiker seine Tournee "Schöne neue Welt - Welcome to Hell" und verwies auf einen "schweren persönlichen Verlust im engsten Familienkreis". Nähere Angaben zur betroffenen Person machte er damals jedoch nicht. Laut RTL mussten insgesamt zwölf Auftritte verschoben und Ersatztermine gefunden werden. Inzwischen steht der Entertainer wieder auf der Bühne und setzt seine Tournee fort. Am 16. Oktober ist ein Auftritt in Neubrandenburg geplant, einen Tag später folgt Frankfurt an der Oder. Auch für die kommenden Monate sind weitere Shows in Deutschland und Österreich vorgesehen.

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Imago Paul Panzer mit seinem Programm "Schöne neue Welt"

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Imago Paul Panzer beim MDR-Talkshow "Riverboat", Februar 2026

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