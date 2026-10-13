Jessica Biel findet nach elf Jahren zu sich selbst zurück

Selten hat Jessica Biel (44) so offen über ihren Körper gesprochen wie jetzt. Im Interview mit OK! blickt die Schauspielerin, die mit Justin Timberlake (45) verheiratet ist, auf die Zeit nach ihren beiden Schwangerschaften zurück und erzählt, wie lange es gedauert hat, bis sie sich in ihrer Haut wieder zu Hause fühlte. Die Mutterschaft habe ihr Leben auf den Kopf gestellt, und über viele Jahre sei unklar gewesen, ob sich das vertraute Gefühl von früher je wieder einstellen würde. Mittlerweile sind ihre Söhne Silas elf und Phineas sechs Jahre alt, und bei Jessica hat sich spürbar etwas verändert. "Ich glaube, jetzt, wo ich einen Elfjährigen und einen Sechsjährigen habe, fühle ich mich nach elf Jahren endlich wieder ein bisschen wie ich selbst – was verrückt klingt", erklärte sie.

Was eine Schwangerschaft mit dem Körper machen kann, beschreibt Jessica ohne Umschweife. "Nachdem man Kinder bekommen hat, macht der Körper verrückte Dinge. Und man fragt sich: 'Wann wird sich dieser Körper jemals wieder wie meiner anfühlen?'", sagte sie dem Magazin. Dass sie heute wieder selbstsicher auftritt, fällt mit einem beruflichen Neubeginn zusammen: Im Actionabenteuer "Matchbox: Der Film" steht sie zum ersten Mal seit mehr als neun Jahren wieder für einen Film vor der Kamera. Sie verkörpert Aimee, eine Rettungssanitäterin, die in ihrer Freizeit Rennen fährt. Die Rolle forderte sie auch körperlich, denn etliche der rasanten Fahrszenen drehte sie selbst, statt sie einem Double zu überlassen. Jahrelang stand die Familie im Zentrum ihres Alltags. Nun fühlte sie sich bereit für diese Herausforderung und die Rückkehr ins Actiongenre.

Während der Dreharbeiten zu "Matchbox: Der Film" durften die beiden Jungs ihre Mutter am Set besuchen und aus nächster Nähe erleben, wie ein Film entsteht. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihnen offenbar die Begegnung mit Costar John Cena (49), der früher als WWE-Wrestler bekannt wurde. Für Silas blieb es nicht beim Zuschauen: Gegen Ende des Films ist er kurz selbst zu sehen und sammelte so an der Seite seiner Mutter seine ersten Schauspielerfahrungen. Ob der Elfjährige einmal in die Fußstapfen seiner prominenten Eltern treten will, lassen Jessica und Justin bewusst offen. Er soll in Ruhe herausfinden, wofür er sich begeistert.

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Imago Jessica Biel bei der Premiere von "Matchbox The Movie"

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Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit Ehefrau Jessica Biel

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Backgrid Jessica Biel mit ihrem Sohn Silas bei den US Open