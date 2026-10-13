Promi-BB-Godfreys Fazit: "Ich mag Kim, ich mag Nikola nicht"

Nach seinem Auszug bei Promi Big Brother zieht Godfrey Egbon Bilanz über seine ehemaligen Mitbewohner – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Im Beisein von Promiflash schildert das Model, welchen Eindruck er von Kim Virginia Grey (31) und deren Ehemann Nikola Grey (30) gewonnen hat. Mit der Influencerin habe er sich im Haus super verstanden und eine echte Ebene gefunden. Bei ihrem Ehemann zieht er dagegen ein weitaus schlechteres Fazit. Zu den Gerüchten darüber, ob die beiden eventuell ein Schweigeabkommen unterzeichnet haben, wollte sich Godfrey allerdings nicht äußern. "Natürlich kann vieles sein, aber ich möchte jetzt nicht herumspekulieren, weil ich nicht tief genug in dieser Sache drinstecke. Ich kenne die beiden auch nicht gut genug", erklärte er und fügte hinzu: "Ich habe mit ihnen geredet und mir meinen Eindruck gemacht. Ich mag Kim, ich mag Nikola nicht. Mehr kann ich aber auch nicht sagen."

Vor seinem Einzug in den Container habe er das Ehepaar kaum gekannt, berichtete der ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmer im Beisein von Promiflash. Er habe bloß ein paar Clips auf Social Media gesehen, da er sich selbst eigentlich überhaupt keine Realityshows anschaut. Daher sei er auch völlig ohne Vorurteile in die Show gegangen. Sogar das große Tuschelthema um Kims Schwangerschaft hat er im Haus direkt bei ihr auf den Tisch gebracht. Er war sich schon im Vorfeld sicher, dass ihre Geschichte stimmt. Dass eine Frau so etwas nur faken würde, lag für ihn einfach außerhalb seiner Vorstellungskraft. Gleichzeitig stellte das Model aber klar, dass es die echten Fakten selbst nicht kennt. Durch das gute Verhältnis zu Kim und ihre Erklärung im persönlichen Gespräch sehe Godfrey aber keinen Anlass, an ihrer Darstellung zu zweifeln. Seine Haltung fasste er so zusammen: "Wenn ich dich kennenlerne, lerne ich dich kennen und mache mir meinen eigenen Eindruck."

Berichte von Dritten oder alte Geschichten, die er nicht selbst mitbekommen hat, reichen Godfrey laut eigener Aussage nicht, um sich ein Urteil über einen Menschen zu bilden. Gerüchte von außen seien für ihn kein Anlass, sein eigenes Bild komplett zu verwerfen. Das würde sich erst ändern, wenn handfeste Beweise auftauchen, die gegen eine Version sprechen. Zu dem Schwangerschaftsdrama, das inzwischen sowieso Schnee von gestern sei, wollte er kein weiteres Wort verlieren. Kim selbst ist bei "Promi Big Brother" nicht allein zu sehen: Die Influencerin tritt gemeinsam mit ihrem Ehemann Nikola, dem sie vor den Kameras ihr Jawort gab, in dem Format in Erscheinung. Während sich zwischen ihr und Godfrey im Haus eine persönliche Nähe entwickelte, blieb das Verhältnis zwischen den beiden Männern merklich distanzierter.

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Imago Godfrey Egbon bei der Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey bei "Promi Big Brother"