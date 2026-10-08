Jessica Biels Sohn Silas ergattert erste Rolle in Mamas Film

Der Sohn von Jessica Biel (44) und Justin Timberlake (45) hat sich schon ordentlich was von seinen Eltern abgeguckt – und tritt nun sogar in ihre Fußstapfen. Wie die Schauspielerin gegenüber E! News verrät, hat der Elfjährige in Mamas neuem Film "Matchbox" seine erste Rolle ergattert. "Er spielt ganz am Ende des Films eine kleine Rolle, was wirklich süß ist", kündigt Jessica an. Ob die Branche früher oder später wirklich der Bereich ist, in dem Silas Fuß fassen möchte, lassen sie ihn selbst entscheiden: "Wir lassen ihm einfach die Zeit, die er braucht, und schauen, was passiert und wofür er sich wirklich interessiert."

Neben Jessica stehen in der Produktion unter anderem John Cena (49), Arturo Castro und Sam Richardson vor der Kamera. Dass Mama mit Größen wie dem Ex-Wrestler zusammenspielt, ist für Silas und seinen Bruder Phineas besonders cool. "Sie sind so witzig. Ich habe das Gefühl, dass ihre Gehirne jedes Mal explodieren, wenn sie ans Set kommen – besonders an ein Set wie dieses, an dem sie einem ihrer Helden begegnen. Es gibt coole Actionsequenzen und Kampfszenen", freut sich die "The Better Sister"-Darstellerin. Ab dem 9. Oktober 2026 ist "Matchbox: The Movie" bei Apple TV zu sehen. Inhaltlich dreht sich alles um eine Gruppe von Kindheitsfreunden, die wieder zueinanderfindet.

Allerdings steht Silas nicht nur gerne vor der Kamera, sondern auch hinter dem Mischpult. "Mein 11-Jähriger ist ein bisschen von beidem", meint Jessica. Der Junge sei bereits DJ und interessiere sich einfach irgendwie für beide Bereiche. Sein Herz schlage sowohl für die Filmwelt, in der seine Mutter aktiv ist, als auch für die Welt der Musik, in der sein Vater seit Jahrzehnten erfolgreich unterwegs ist.

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Imago Jessica Biel bei der Premiere von "Matchbox The Movie"

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Imago Premiere von "Matchbox The Movie" in New York mit Sam Richardson, Teyonah Parris, Arturo Castro, Jessica Biel und John Cena

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Getty Images Justin Timberlake bei den Recording Academy Honors des Black Music Collective während der 68. Grammy Awards in Los Angeles