"Kriegerin ruft": Ist Hati Suarez aufgeregt vor Boxkampf?

Am 17. Oktober 2026 steigt Hati Suarez bei Fame Fighting 4 wieder in den Ring – und das bereits zum dritten Mal. Ihre Gegnerin ist Nelly Noire, mit der sie persönliche Differenzen auf sportliche Weise beiseitelegen will. Obwohl Hati reichlich Erfahrung mitbringt, bleibt die Anspannung vor dem Kampf nicht aus. "Natürlich bin ich aufgeregt. Natürlich ist das wieder ein neues Erlebnis, auch wenn es wieder der Einlauf ist und wieder der Kampf da drin", erklärte die erfahrene Reality-TV-Darstellerin im Promiflash-Interview. Denn eines sei trotz aller Routine nicht vorhersehbar: das Ergebnis. "Aber du weißt nicht, wie es am Ende aussieht. Ob du da als Gewinnerin oder Verliererin rausgehst", überlegte Hati. Worauf sie hofft? Ganz klar auf den Sieg: "Ich tendiere natürlich dazu, dass ich als Gewinnerin rausgehe, und freue mich auf jeden Fall darauf."

Fremd ist ihr die Atmosphäre bei dem Boxevent längst nicht mehr. Gegenüber Promiflash betonte die TV-Bekanntheit, dass auch ein großer Teil des Publikums dem Spektakel treu bleibt: "Also die Leute, die da einmal schon saßen und mir dabei zugeschaut haben, die sind auch ein drittes Mal dabei." Dieses besondere Ambiente scheint sie sehr zu berühren. "Ich kenne die Bühne schon. Ich liebe diese Bühne. Und diese Bühne gibt mir Kraft", schwärmte Hati. Nichtsdestotrotz sei der Wettkampf für Hati viel mehr als nur ein gewohntes Umfeld: Er verleihe ihr auch frischen Antrieb: "Diese Bühne ist eine neue Herausforderung. Und die Kriegerin in mir schreit immer wieder danach." Also lässt sie sich ein weiteres Mal auf dieses Abenteuer ein: "Sonst würde ich mich nicht zum dritten Mal hier hinsetzen und ready dafür sein."

Neben dem körperlich herausfordernden Training für den Boxkampf schlägt sich Hati derzeit aber auch noch mit emotionalem Ballast herum. Im Sommerhaus der Stars musste das Germany Shore-Sternchen Höhen und Tiefen ihrer Beziehung zu Alexander Molz (31) vor ganz Deutschland erleben. Emotional völlig ausgebrannt trennte sich Hati während der siebten Folge des Formats, die Beziehung ging nach heftigen Streitereien in die Brüche. Nach der Ausstrahlung meldete sich die Influencerin auf Instagram zu Wort und machte deutlich, dass sie die Trennung noch nicht abgeschlossen habe. Auch schmerzhafte Erlebnisse, die durch die Sendung erneut hochgekommen seien, müsse sie erst einmal in Ruhe verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zur vierten Ausgabe von Fame Fighting in Essen

Anzeige Anzeige

Imago Hati Suarez und Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

Anzeige Anzeige

RTL / Anne Werner / KI Alexander Molz und Hati Suárez, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten