Molly-Mae bangt um ihren Sohn Midas nach RSV-Verdacht

Molly-Mae Hague (27) sorgt sich um ihren vier Monate alten Sohn Midas. Was zunächst nach einer harmlosen Erkältung aussah, hat sich inzwischen offenbar verschlimmert. Wie die Influencerin in einem neuen YouTube-Video berichtet, suchte sie deshalb mit ihrem Baby eine Ärztin auf. Bei der Untersuchung kam der Verdacht auf eine Infektion mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) auf. "Es klingt ein wenig nach RSV, was bei Babys wirklich ernst sein kann", soll die Medizinerin erklärt haben. Eine eindeutige Diagnose gibt es bislang allerdings nicht. Die Ungewissheit und die schlaflosen Nächte machen Molly-Mae schwer zu schaffen. Ihr Sohn weine derzeit sehr viel, während sie selbst kaum zur Ruhe komme. Nach einem besonders anstrengenden Morgen, an dem sie sogar einen Termin verpasste, brach die zweifache Mutter schließlich in Tränen aus. Sie habe ihren Gefühlen einfach freien Lauf lassen müssen, schilderte sie.

Bei dem Arztbesuch gab es immerhin einen positiven Befund: Midas' Brust klang bei der Untersuchung frei. Dennoch hatte Molly-Mae den Eindruck, dass sich sein Zustand weiter verschlechterte. "Es hat sich von dem, was ich für seine erste gewöhnliche Erkältung hielt, weiterentwickelt", erklärte sie in ihrem Vlog. Die Ärztin versuchte außerdem mehrfach, die Sauerstoffsättigung des Babys mithilfe eines kleinen Geräts am Finger zu messen, hatte dabei jedoch mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. RSV führt häufig zu Beschwerden wie Husten und Schnupfen, kann bei Säuglingen aber auch eine Entzündung der kleinen Atemwege, eine sogenannte Bronchiolitis, auslösen. In schweren Fällen kann dadurch eine Behandlung im Krankenhaus notwendig werden. Molly-Mae versucht unterdessen, sich nicht zusätzlich zu verunsichern. Deshalb verzichtet sie bewusst darauf, im Internet nach Informationen über mögliche Erkrankungen zu suchen. Besonders belastend sei für sie, ihren Sohn so leiden zu sehen. "Er bricht mir das Herz, wenn das Weinen dieses wirklich traurige, herzzerreißende Weinen ist", erzählte sie.

Midas ist das zweite gemeinsame Kind von Molly-Mae und ihrem Partner Tommy Fury (27). Die beiden lernten sich 2019 bei Love Island kennen, 2023 verlobten sie sich. Nach einer vorübergehenden Trennung im August 2024 fanden die Influencerin und der Boxer wieder zusammen. Neben ihrem Sohn haben sie auch die gemeinsame Tochter Bambi. Schon vor der aktuellen Erkrankung hatte Molly-Mae offen darüber gesprochen, wie anstrengend die ersten Monate mit ihrem Baby für sie waren. Midas litt unter Reflux, was den Familienalltag und auch ihre eigene mentale Verfassung belastete. Vor allem die Vorstellung, ihrem Kind bei seinen Beschwerden nicht unmittelbar helfen zu können, machte ihr zu schaffen. Hinzu kommt der Schlafmangel: Nach eigenen Angaben kommt die Britin derzeit nachts häufig nur auf wenige Stunden Schlaf. Besonders die Wochenenden mit zwei kleinen Kindern empfindet sie momentan als kräftezehrend.

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Imago Molly-Mae Hague bei den 78. BAFTA Film Awards in der Royal Festival Hall in London

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihren Kindern Bambi und Midas, Juni 2026

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Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Juli 2026