"Promi Big Brother"-Exit: Diesen Star trifft es an Tag neun

Erst gestern mussten mit Godfrey Egbon und Tessa Bergmeier (37) gleich zwei Bewohner Promi Big Brother verlassen – und auch an Tag neun steht der nächste Exit an. Nach dem Spiel "Blumige Botschaften" standen fünf Kandidaten auf der Exit-Liste: Kim Virginia Grey (31), Axel Schulz (57), Georgina Stumpf, Nadja Benaissa (44) und Gedeon Burkhard (57). Die Zuschauer hatten erneut die Möglichkeit, ihre Favoriten zu schützen und für deren Verbleib im Container zu stimmen. Für Kim Virginia hat es am Ende jedoch nicht gereicht: Sie muss "Promi Big Brother" verlassen. "Man hat mich wahrscheinlich nicht sympathisch gefunden. Da hat es nicht gereicht, scheinbar", erklärte sie abschließend. Sie habe zwar mit ihrem Aus gerechnet, sei aber froh, nicht als Erste gehen zu müssen.

Für das Spiel schlüpften die Kandidaten in Gartenzwergkostüme. Ihre Aufgabe: Innerhalb von vier Minuten mussten sie Moderatorin Marlene Lufen (55) Pflanzen nennen und Zungenbrecher aufsagen. Jede richtige Pflanze brachte einen Punkt, ein fehlerfrei vorgetragener Zungenbrecher sogar fünf. Am Ende sicherte sich Team Blau mit fünf Punkten den Sieg, während Team Weiß mit nur drei Zählern unterlag. Für die vier Bewohner bedeutete das die direkte Nominierung. Nicht alle Kandidaten konnten an der Challenge teilnehmen: Maurice musste wegen seines gebrochenen Fingers aussetzen. Auch Gedeon Burkhard, Anouschka Renzi (62) und Nina Bridney (23) traten nicht an. Doch die Pause bedeutete keineswegs, dass sie automatisch sicher waren. Anschließend mussten die Gartenbewohner zwischen Maurice und Gedeon wählen, wer ebenfalls auf die Exit-Liste kommt. Ihre Entscheidung fiel schließlich auf Schauspieler Gedeon Burkhard, der damit ebenfalls um seinen Verbleib im Container bangen musste.

Bereits an Tag acht hatte sich das Teilnehmerfeld spürbar verkleinert: Gleich zwei Bewohner mussten den Container verlassen. Sowohl für Godfrey Egbon als auch für Tessa Bergmeier war der Traum vom Sieg vorbei. Godfrey nahm seinen Exit erstaunlich gelassen. "Na, was denn sonst?", kommentierte er sein Aus in der Sendung. Beim Abschied blieb er kurz und knapp: "Alright, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss." Auch Tessa schien mit ihrem Ausscheiden gerechnet zu haben. "Ich wusste das", stellte sie fest. Gegenüber Marlene Lufen gab sie zudem offen zu: "Ich bin erleichtert." Einen kleinen Wermutstropfen gab es für sie allerdings: Vor ihrem Aus hätte sie gerne noch das eine oder andere Gespräch mit ihren Mitbewohnern geführt.

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn / Marc Rehbeck Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Joyn / Marc Rehbeck Godfrey Egbon, "Promi Big Brother"-Bewohner