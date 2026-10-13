Gypsy Rose erhebt schwere Vorwürfe gegen Kens Schwester

Der Streit um Ken Urkers (†34) Andenken spitzt sich weiter zu. In einem neuen Video kritisiert Gypsy Rose Blanchard (35) das Verhalten von Autumn Urker, der Schwester ihres verstorbenen Partners. Die Autorin beschuldigt sie, den Tod ihres Bruders für eigene Aufmerksamkeit zu nutzen. Wie TMZ berichtet, stört sich Gypsy vor allem an Autumns öffentlichen Äußerungen nach Kens Tod am 1. Oktober 2026. Während sie gegenüber den Medien nun den Eindruck eines harmonischen Familienverhältnisses vermittle, habe sie ihren Bruder in den sechs Monaten zuvor immer wieder in Livestreams kritisiert. Dieses Verhalten empfindet Gypsy als verstörend und respektlos. Auch die Berichterstattung sieht sie kritisch: Allein die Tatsache, dass Autumn Kens Schwester sei, bedeute schließlich nicht, dass sie über sämtliche Einzelheiten seines Privatlebens Bescheid wisse.

Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen ist schon länger angespannt. Autumn habe die Beziehung zu Ken von Anfang an abgelehnt, obwohl Gypsy mehrfach versucht habe, Frieden mit ihr zu schließen. In ihrem Video erinnert sich die Autorin außerdem an das letzte Telefonat mit ihrem Partner. Dabei soll Ken ihr erzählt haben, dass seine Schwester ihre öffentlichen Angriffe gegen ihn noch verstärken wolle. Gypsy betont, dass sie mit ihrer Stellungnahme vor allem Kens Andenken schützen möchte. Zu seinen übrigen Angehörigen scheint sie hingegen ein besseres Verhältnis zu haben. Laut TMZ nahm sie gemeinsam mit seiner Familie an einer privaten Abschiednahme in Louisiana teil und wurde auch zu seiner Beerdigung in Texas eingeladen.

Ken wurde am 1. Oktober 2026, seinem 34. Geburtstag, tot in seinem Bett in seinem Haus in Raceland im US-Bundesstaat Louisiana gefunden. Bereits kurz danach war der Konflikt zwischen Gypsy und Autumn öffentlich geworden. In einem TikTok-Livestream hatte Autumn behauptet, die Autorin verbreite falsche Informationen über ihren Bruder und ihre gemeinsame Beziehung. Auch andere Angehörige widersprachen mehreren ihrer Aussagen. So bestritten sie unter anderem, dass Gypsy und Ken zuletzt verlobt gewesen seien und ein weiteres gemeinsames Kind geplant hätten. Autumn erklärte zudem, Gypsy habe sich nach Kens Tod weder bei seiner Mutter noch bei anderen Familienmitgliedern gemeldet. Eine öffentliche Reaktion auf Gypsys jüngste Anschuldigungen liegt von Autumn bislang nicht vor.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard mit Ken Urker

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Getty Images Gypsy Rose Blanchard beim Red-Carpet-Event zu "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard" in New York, 5. Januar 2024

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter Aurora, September 2025