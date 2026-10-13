Private Trauung: Amy Robach und T. J. Holmes haben Ja gesagt

Amy Robach (53) und T.J. Holmes (49) haben bereits vor einigen Wochen geheiratet – und das völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit. Wie aus der Heiratsurkunde hervorgeht, die dem Magazin People vorliegt, gaben sich die beiden Journalisten am 19. September 2026 bei einer privaten Zeremonie in Washington County im US-Bundesstaat Arkansas das Jawort. Auch die Vorbereitungen liefen offenbar kurzfristig ab: Ihre Heiratslizenz beantragten die beiden erst einen Tag vor der Trauung. Offiziell registriert wurde die Eheschließung beim zuständigen County Clerk allerdings erst am 13. Oktober. Wie erfolgreich das Paar seine Hochzeitspläne geheim hielt, zeigen zudem Informationen von Page Six. Demnach wussten selbst einige enge Vertraute nichts von der Trauung. Eine Stellungnahme von Amy und T.J. zu ihrer heimlichen Hochzeit lag zunächst nicht vor.

Ihre Verlobung hatten Amy Robach und T.J. Holmes im Oktober 2025 in ihrem gemeinsamen Podcast "Amy & TJ" öffentlich gemacht – allerdings auch damals erst mit einiger Verzögerung. "Wir teilen euch allen mit, dass wir verlobt sind, und wir sind schon seit ungefähr einem Monat verlobt", erklärte die Moderatorin in der Folge. Ihr Partner ergänzte: "Wir wollten es euch sagen, bevor es jemand anderes tun konnte. Ich schätze, aus der Vergangenheit haben wir diese Lektion über unsere Beziehung gelernt." Dass die Hochzeit bereits geplant war, ließen die beiden im Mai 2026 durchblicken. Im Podcast "Bill and Giuliana: The Podcast" verrieten sie, dass sie sich auf einen Hochzeitstermin geeinigt hatten. T.J. deutete damals außerdem an, dass sie auf eine für sie ganz besondere Weise heiraten wollten. Wie genau diese aussehen sollte, behielten die beiden jedoch für sich.

Öffentlich wurde die Beziehung der ehemaligen "GMA3"-Moderatoren im November 2022. Damals waren beide noch mit anderen Partnern verheiratet: Amy mit Andrew Shue und T.J. mit Marilee Fiebig. Nachdem ihre Romanze am Arbeitsplatz bekannt geworden war, verließen die beiden im Januar 2023 den Sender ABC. Trotz der Schlagzeilen hielten sie an ihrer Beziehung fest und starteten im Dezember desselben Jahres ihren gemeinsamen Podcast, in dem sie seither regelmäßig auch Einblicke in ihr Privatleben geben. Beide bringen jeweils Kinder aus früheren Beziehungen mit in ihre Ehe und bilden damit eine Patchworkfamilie. Auch bei ihren Ex-Partnern entwickelte sich eine überraschende Wendung: Andrew Shue und Marilee Fiebig fanden nach ihren jeweiligen Trennungen ebenfalls zueinander und zogen zusammen.

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Getty Images Amy Robach and T.J. Holmes im Mai 2022

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Imago T.J. Holmes und Amy Robach am Set von "Good Morning America" in New York am 11. Mai 2021

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Getty Images T.J. Holmes und Amy Robach im Dezember 2023