Berufstätige Mama: Molly-Mae spricht über Schuldgefühle

Molly-Mae Hague (27) spricht offen über den schweren Spagat zwischen ihrem Beruf und dem Leben als zweifache Mutter. In ihrem aktuellen YouTube-Vlog berichtet die Influencerin, dass zwei vollgepackte Wochen voller Geschäftstermine hinter ihr liegen. Für ihre Arbeit reiste sie durch Großbritannien und nach Deutschland. Die längere Trennung von ihrer dreijährigen Tochter Bambi und ihrem vier Monate alten Sohn Midas habe ihr dieses Mal durchaus Schuldgefühle bereitet. Deshalb kehrte Molly-Mae noch am selben Tag nach Hause zurück, um beide rechtzeitig ins Bett bringen zu können. Grundsätzlich bereue sie es aber nicht, ihre Kinder für berufliche Verpflichtungen zurückzulassen. Ihre Sichtweise erläutert Molly-Mae in dem YouTube-Video ganz deutlich: "Meine Arbeit versetzt mich mental in einen Zustand, in dem ich eine bessere Mutter sein kann."

Ohne berufliche Termine würde der TV-Bekanntheit demnach etwas fehlen. "Wenn ich nicht arbeiten würde, wenn ich nicht zur Arbeit gehen oder die Kinder manchmal verlassen würde, um arbeiten zu gehen, wäre ich keine so gute Mutter, wie ich es dadurch bin, dass ich arbeiten gehe – falls das Sinn ergibt?", betonte sie. Zudem schätze Molly-Mae es sehr, ihre Träume verfolgen zu können. Damit wolle sie ihren Kids eine bessere Zukunft ermöglichen und ihrer Familie alles geben, was sie ihr geben möchte.

Zuvor hatte Molly-Mae verraten, dass es bei zwei Kindern bleiben wird. Vor zwei Monaten machte sie in einem YouTube-Vlog klar: Midas soll ihr letztes Kind sein. "Ich bin so gesegnet und habe so viel Glück, aber das wird mein letztes Kind sein", sagte sie damals. Der Hintergrund: Die ersten Wochen mit dem Neugeborenen hätten sie an ihre Grenzen gebracht, weil Midas unter Reflux litt und das Füttern für ihn zur Qual wurde.

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Imago Molly-Mae Hague, 2025

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues mit ihrem ihrem Sohn Midas

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihren Kindern im Athen-Urlaub im Juli 2026